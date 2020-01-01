كلوب: كرة القدم ليست بهذه الأهمية

رسالة هامة من المدرب الألماني لجماهير فريقه

بعث يورجن كلوب مدرب ليفربول، برسالة إلى جماهير فريقه، بعد الأزمة التي تواجهها الكرة الإنجليزية والأوروبية بسبب فيروس كورونا.

المرض تفشى بشكل واسع في أوروبا، وتسبب في تأجيل دوري الأبطال والدوري الأوروبي، والمسابقات المحلية في إيطاليا وإسبانيا وبعض الدول الأخرى.

الأمر وصل للبريميرليج كذلك، بعد إصابة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالفيروس، ومن بعده كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي لتتعطل المسابقة حتى 4 إبريل القادم.

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وقال كلوب عن هذا القرار:"قبل كل شيء، يجب علينا بذل كل ما بوسعنا لحماية بعضنا للآخر، أتحدث هنا عن المجتمع بأكمله، لأنها مسألة حياة أو موت وهذا ما يهم الآن أكثر من أي شيء".

وأضاف:"كما قلت في الماضي، كرة القدم هي أهم شيء غير مهم في الحياة، والآن أؤكد أنها ليست مهمة من الأساس لو وضعناها في مقارنة مع صحة الأشخاص".

وتابع الألماني:"لا نريد اللعب أمام مدرجات خاوية، ولا نفضل تأجيل المباريات، ولكن لو سيساعد ذلك على إنقاذ حياة شخص واحد فلا مجال للمناقشة، الاختيار هنا بين كرة القدم وإنقاذ المجتمع".

واستكمل:"القرار الذي تم اتخاذه اليوم يأتي لصالح سلامة الجميع، وبالنسبة لنا نتضامن ونصلي من أجل المنافسين الذين أصابهم المرض الذي يضرب الجميع بدون أي تفرقة واقتحم المجال الرياضي بشكل سريع".

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واختتم حديثه:"لا أحد منا يعلم ما سيحدث في النهاية ولكن كفريق نحن نثق تماماً في اتخاذ السلطات المختصة الإجراءات اللازمة لعبور هذه الأزمة، نعم تهمنا مصلحة النادي الرياضية ومستقبل الفريق، ولكن في هذه اللحظة سلامة البلاد تأتي فوق كل شيء، ومن الخطأ قيام أي شخص بمنح أي نصيحة بدون الرجوع للمتخصصين، الآن يجب الاعتناء بأنفسنا وبالآخرين".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول البريميرليج بعد 29 جولة من البطولة، ويحتاج لـ6 نقاط فقط من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.