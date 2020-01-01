"كورونا كالقنبلة النووية لكرة القدم وسعر مبابي لن يتخطى الـ 40 مليون يورو"

هل يضم ريال مدريد كيليان مبابي في ظل الأزمة المالية الحالية؟ سعر النجم الفرنسي سيتراجع بحسب ما يرى عضو البرلمان الأوروبي.

أكد دانييل كوهين عضو البرلمان الأوروبي أن ما حدث في الأسابيع الأخيرة من توابع لجائحة كورونا سيكون له توابع اقتصادية أكثر قسوة في المستقبل على كرة القدم.

جاء هذا في مقال صحفي يكتبه كوهين عبر صحيفة "كويست فرانس"، وأكد خلاله أن ما حدث مؤخرًا مثل القنبلة النووية التي جاءت لتمحي أثار قلة المنطق في كرة القدم.

وتطرق كوهين في مقاله للحديث عن تخفيض رواتب اللاعبين وأسعارهم، وأكد أن أمثال كيليان مبابي لن يتخطى سعرهم الـ 40 مليون يورو في المستقبل القريب.

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وقال دانيل كوهين: "في الغد وبعد انتهاء كارثة فيروس كورونا لن يتخطى سعر كيليان مبابي الـ35 أو الـ 40 مليون يورو بعدما كان 200 مليون".

وأضاف: "تلك الكارثة ستنظف كل اللا عقلانية وقلة المنطق الذي كانت تمر به كرة القدم، كما لو كان هجومًا نوويًا قد وقع وسيكون على الجميع إعادة البناء".

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وأردف: "سيكون من الهام والملزم للجميع أن نغير القوانين وأن نضع حد أقصى للأجور وأن تتغير عقود البث التلفزي والرعاية وغيرها من الأمور، ويجب أن يكون هناك نسبة تذهب للرياضات الأولمبية ورياضات الهواة".

وكان ريال مدريد قد انسحب بشكل مؤقت من صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي بسبب الأزمة المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا مؤخرًا وأجل العملية لصيف 2021.

جدير بالذكر أن عقد مبابي في صفوف باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 وهو ما قد يجعل من الصفقة ممكنة بعد عام لرغبة باريس سان جيرمان للاستفادة ماديًا منه.