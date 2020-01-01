عمر هوساوي أول المستغلين لإيقاف النشاط بسبب كورونا

لاعب النصر غاب عن أغلب مباريات الموسم الجاري

استغل عمر هوساوي؛ مدافع النصر السعودي، فترة إيقاف النشاط الرياضي في المملكة، لإجراء عملية جراحية، من إصابة عانى منها كثيرًا خلال الموسم الجاري.

الدوري السعودي متوقف حاليًا على إثر قرار وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بتجميد النشاط حتى إشعار آخر، على إثر تفشي فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم.

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وأعلن النادي العاصمي خضوع هوساوي اليوم الأحد، لعملية جراحية ناجحة في الساق، بسبب كسر إجهادي عانى منه خلال الفترة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للنصر أن المدافع سيحتاج لفترة راحة وعلاج تمتد لستة أسابيع، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات والمباريات تدريجيًا.

يذكر أن صاحب الـ34 عامًا شارك الموسم الجاري في ثماني مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما غاب عن بقية المباريات ما بين إصابات وأسباب فنية.

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط عن الهلال محتل الصدارة.