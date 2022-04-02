كورونا تحرم الهلال من أهم اللاعبين قبل ديربي الشباب

يبدو أن نادي الهلال سيدخل مباراته المهمة في ديربي الرياض أمام الشباب، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدون أحد أهم لاعبيه.

الهلال سيواجه الشباب مساء غدٍ الأحد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

من هو أهم لاعبي الهلال الذي سيغيب عن ديربي الشباب؟

أعلن سالم الدوسري، جناح فريق نادي الهلال، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك قبل ساعات من مباراة فريقه المهمة أمام الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب الدوسري عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات": "قدر الله ماشاء فعل، شكرًا لكل من سأل أو اتصل، دعواتكم بالشفاء العاجل، درجة الحرارة 39".

وتابع: "الوضع الآن مستقر، بس للأسف طلعت إيجابية كورونا، الله يكفيكم الشر".

وبذلك سيُحرم الهلال من خدمات الدوسري، الذي يعد أحد أهم لاعبي الفريق خلال الوقت الحالي، وذلك في مباراة الشباب المهمة بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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الهلال عينه على كأس الملك

ويضع فريق نادي الهلال عينه على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل اقتراب نادي الاتحاد من خطف لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال الوصيف برصيد 49 نقطة.

ويتبقى للاتحاد 5 مباريات بالدوري السعودي، بينما يتبقى للهلال 7 مباريات، بسبب وجود مباراتين مؤجلتين أمام الاتفاق والفيحاء.

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