كورونا تجتاح الدوري الإنجليزي .. جيرارد أحدث المنضمين والمخاوف تزداد!

انضم مدرب أستون فيلا، ستيفن جيرارد، إلى قائمة مُصابي فيروس كورونا، وذلك بحسب الإعلان الرسمي للنادي مساء السبت.

وكانت غالبية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد عانت من تفشي ضخم لفيروس كورونا، مما تسبب في تأجيل عدد من المباريات بالجولات الأخيرة.

أستون فيلا وبسبب تفشي الكورونا في بيرنلي تأجلت مباراته هذا الأسبوع، ولكن الخسارة الأكبر ستكون بابتعاد جيرارد عن دكة البدلاء بالمباريات التالية.

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19. — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 25, 2021

ووفقًا للإعلان الرسمي من قبل أستون فيلا، فإن جيرارد وبعد إيجابية مسحته لن يتواجد أمام تشيلسي وكذلك ليدز يونايتد في الأسبوع المقبل لدخوله بفترة العزل الصحي.

وللمصادفة، كان جيرارد ممن طالبوا بضرورة إيجاد حل لأزمة كورونا واعتبر أن تفشي الفيروس في فريقه يجعله بحاجة إلى "الحظ" لاكتمال الصفوف بالمباريات المقبلة.

ما هي المباريات التي تأجلت في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا؟

لكن يبدو أن دعوات وأماني جيرارد لم تتحقق، بل على العكس، هو نفسه من داهمه الفيروس بعد أن داهم عدد من اللاعبين والطاقم الفني في الأيام الماضية.

مع ذلك، لا يتوقع أن تتخذ رابطة الدوري الإنجليزي خطوات جدية لإيقاف كرة القدم إلى حين السيطرة على الأوضاع، وذلك بسبب الخسائر المادية الضخمة المتوقعة إن حدث ذلك.

جيرارد تولى تدريب أستون فيلا هذا الموسم خلفًا لدين سميث، وقد حقق 4 انتصارات في 6 مباريات خاضها مع فريقه حتى الآن، مع هزيمتين كانتا بشق الأنفس أمام ليفربول ومانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن أستون فيلا يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.