كورونا بوابة هازارد لإقناع أنشيلوتي!

ضرب فيروس كورونا بقوة صفوف ريال مدريد، ولكن الأمر قد يكون موضع استفادة للبعض الآخر في صفوف النادي الملكي.

وأعلن الميرينجي أولاً عن إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو، ثم تم الكشف الخميس عن تفشي الفيروس الوبائي بصفوفه ومقر تدريباته. اقرأ هنا التفاصيل.

ما هو موقف هازارد الحالي؟

يعاني النجم البلجيكي هذا الموسم، فبعد المعاناة المستمرة مع الإصابات، خرج تقريباً من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

ولعب هازارد حتى الآن 12 مباراة فقط طوال الموسم بكافة المسابقات، ويدور الحديث حتى عن خروجه وبيعه في ظل تراجع دوره.

كيف قد تكون أزمة كورونا فرصة هازارد؟

فقد ريال مدريد جاريث بيل، ماركو أسينيسو، ورودريجو بفعل الفيروس، مما يقلل حلول النادي الملكي على الأجنجة.

وذكرت "ماركا" أن تلك الظروف قد تفتح الباب لهازاراد من أجل المشاركة في مباراة قادش القادمة مساء الأحد في ظل توفر فقط 13 لاعباً لأنشيلوتي.

حل آخر قد يلجأ له المدرب الإيطالي هو الاستعانة بقطاع الشباب "الكاستيا" مثلما حدث مع اسماء مثل سانتوس، ميجيل، وبلانكو هذا الموسم.

ويلعب الملكي مساء الأحد لحساب الليجا مع قادش، المباراة التي يطالب أنصار الفريق وبعض وسائل الإعلام بتأجيلها في ظل الظروف الراهنة.

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