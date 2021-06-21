كورونا السبب .. قطر تُحدد شرط حضور مباريات كأس العالم 2022

تصريحات مهمة لرئيس الوزراء القطري

اتخذت السلطات القطرية قرارًا بشأن حضور الجماهير لمباريات كأس العالم 2022 تسببت به الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وقد كشف رئيس الوزراء القطري عن ذلك القرار خلال حديثه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية في البلاد.

الدولة الخليجية ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022 خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وقد أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير الماضي أن مباريات المونديال ستُلعب وسط ملاعب ممتلئة بالجماهير.

رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أكد خلال تصريحاته أن بدء بلاده الاستعداد مبكرًا لاستضافة المونديال ساعدهم في إنهاء كل شيء في الموعد المناسب رغم تداعيات أزمة كورونا.

إذ قال حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "البنية التحتية لكأس العالم أصبحت جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات، الأمور تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة والاستعدادات تسير بوتيرة متسارعة رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة كورونا".

تابع حول جاهزية الملاعب "عدد كبير من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثًا كروية هامة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود".

"استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزا بنسبة 90 بالمئة، كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم، ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق المونديال، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة".

آل ثاني كشف خلال تصريحاته أن التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) سيكون شرطًا أساسيًا لحضور الجماهير مباريات كأس العالم من داخل الملاعب القطرية، مشيرًا إلى سعي بلاده لتوفير مليون جرعة تطعيم ستُخصص للقادمين إلى قطر خلال المونديال.

مضيفًا "عندما يحين موعد كأس العالم ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس".

أتم "لذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم. هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور البطولة هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".

يُشار إلى أن السعودية سمحت في الجولات الأخيرة من الدوري السعودي للموسم الماضي بحضور الجماهير لكنها اشترطت كذلك حصول المشجع على تطعيم ضد فيروس كورونا.