كيف سيتم حسم بطل الدوري المصري حال إلغائه بسبب كورونا؟

النشاط الرياضي توقف في مصر لمدة 15 يومًا

حتى الآن يبقى مصير الموسم الجاري بالدوري المصري الممتاز مجهود، في ظل إيقاف النشاط مؤقتًا لمدة 15 يومًا بتوجيه من رئاسة الوزراء في وقت كانت تصر به وزارة الشباب والرياضة على استمرار المسابقة.

الحياة بملاعب كرة القدم توقفت في أغلبية بلدان العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي قضى على عدد كبير من الأرواح، وإن كان الوضع الصحفي في مصر لا يزال مستقرًا.

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فكيف سيتم حسم بطل الدوري المصري حال اضطر المسؤولون لإلغاء الموسم؟

محمد فضل؛ عضو اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون الاتحاد المصري لكرة القدم قال، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجبلاية: "تعليق النشاط قرار دولة، وتم بتوصية من اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة، وهذا طبيعي في ظل انتشار كورونا، فلا بد من اتخاذ الاحتياطات، لأن سلامة اللاعبين وجميع أفراد المنظومة أمر مهم".

وأضاف: "قرار تعليق النشاط جاء بقرار رئيس الوزراء، ثم حدث اجتماع بين وزير الرياضة أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عمرو الجنايني، وصدر القرار لسلامة المواطنين".

عضو اللجنة الخماسية تابع: "حال عدم اكتمال الموسم، ستجتمع اللجنة الخماسية لمناقشة كل الحلول مع العودة للمواقف المشابهة في الماضي، بجانب ما يحدث في الدوريات العالمية قبل اتخاذ القرار المناسب، لأن الأمر ليس طبيعيًا ولذا لا يمكن حسمه خلال أسبوعين، الآن نحن نراقب الوضع للعمل على إيجاد الحلول".

يذكر أن الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ33 نقطة من 18 لقاء ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 32 مباراة، ورابعًا يأتي الزمالك بـ28 نقطة من 16 مباراة.