كورونا يجبر الدوري السعودي على تغيير بروتوكوله

تعميم من رابطة دوري المحترفين على كافة الأندية

لا تزال المخاوف من انتشار مرض كورونا بأنحاء العالم تجبر عدد من الدول على اتخاذ إجراءات احترازية بملاعب كرة القدم حتى لا يتفشى المرض.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن قبل أيام إقامة كافة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون حضور جماهيري.

إجراء رسمي من إدارة الهلال لحماية اللاعبين من فيروس "كورونا"

المزيد من الفرق

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن أندية دوري المحترفين والدرجة الأولى بالسعودية قد تلقت تعميمًا من رابطة الدوري السعودي للمحترفين بمنع اللاعبين من المصافحة قبل المباريات، وكذلك منع مصافحة طاقم التحكيم، بالإضافة إلى عدم تبادل القمصان بين اللاعبين وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الصحيفة أن التعميم تضمن وفقًا للبروتوكول المعتاد بدخول اللاعبين إلى أرض الملعب، والاصطفاف ثم القرعة فالصور التذكارية، بسبب الاحتراز من كورونا.

ويبدأ تطبيق هذه التعليمات بداية من الجولة الـ22 التي تنطلق غدًا الأربعاء، بأربع مباريات؛ ضمك والهلال، الفيحاء وأبها، التعاون والأهلي، والنصر والرائد.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق ثماني نقاط عن النصر صاحب الوصافة، بينما يحل الأهلي ثالثًا بـ37 نقطة.