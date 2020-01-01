تأثير كورونا .. البوندسليجا تلحق بالليجا والدوري الإيطالي

شلل في عالم الرياضة

أعلن الاتحاد الألماني عن عقد اجتماع لمناقشة إيقاف منافسات الكرة في ألمانيا بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

وتوقفت عديد المنافسات الرياضية الكبرى مثل الليجا الإسبانية والدوري الإيطالي، وسباقات الفورمولا واحد ودوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة بسبب الوباء.

ونشر الاتحاد الألماني بياناً قال فيه إنه سيعقد اجتماعاً مساء الإثنين المقبل لمناقشة إمكانية تعليق منافسات الدوريات في ألمانيا بداية من الثلاثاء المقبل، وحتى الثاني من أبريل.

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وقال البيان إن مباراة هانوفر لهذه الجولة هي الوحيدة التي لن تُلعب بسبب ظهور حالتي إصابة بالفيروس في صفوف الفريق الذي كان سيواجه دينامو دريسدن بالدرجة الثانية.

وأوضح البيان أن منافسات البوندسليجا والدرجة الثانية ستلعب بشكل طبيعي السبت والأحد، ولكن دون حضور جمهور، وناشد الجمهور عدم التجمع خارج الملاعب.

وأكد البيان أن الهدف هو استكمال الموسم الجاري وعدم إنهائه باكراً، وذلك تخوفاً من تأثير عدم استكماله على بعض الأندية.

ويتصدر بايرن ميونخ حالياً جدول الترتيب، ويأتي خلفه بوروسيا دورتموند، والذي سيقابل شالكه في ديربي الرور هذا الأسبوع لحساب الجولة السادسة والعشرين.