كورونادو يوجه رسالة للاعب الهلال: سأرد لك الدين الموسم القادم!

هل يثأر كورونادو من نجم الهلال؟

وجه البرازيلي إيجور كورونادو؛ صانع ألعاب فريق نادي الاتحاد، رسالة قوية إلى مواطنه ميشايل ديلجادو جناح فريق نادي الهلال، بعد أن نجح الأخير في خطف لقب الدوري السعودي للمحترفين لصالح فريقه، على حساب العميد.

ما هي رسالة كورونادو للاعب الهلال؟

خلال تصريحات إعلامية برازيلية قال كورونادو: "ميشايل شخص بطل في حياته وفي كرة القدم، وفريقه الهلال يعمل بشكل جيد في السعودية".

وتابع: "كنا في مقدمة الدوري ولكن استطاع الهلال الوصول إلينا، وخسرنا أمامه على أرضنا في الوقت الذي يجب أن لا نخسر فيه، وأنهينا الموسم في المركز الثاني، وميشايل كان السبب في ذلك بسبب تسجيله هدفين في خسارتنا".

واستطرد قائلًا: "لقد تحدثت بشكل جيد عنه، ولكن سأعود الموسم المقبل لرد الخسارة له".

واختتم كورونادو تصريحاته، مشددًا على أنه كان يسير بشكل جيد بالدوري السعودي، حتى تعرض للإصابة التي أبعدته عن الملاعب، وجعلته لا يحصل على لقب أفضل لاعب.

ايغور كورونادو :



- ميشائيل لاعب بطل pic.twitter.com/4dPfSLSED9 — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) July 13, 2022

كيف خسر الاتحاد لقب الدوري السعودي؟

الاتحاد كان متصدرًا لترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق وصل إلى 14 نقطة عن الهلال الذي كان وصيفًا، ولكن عاد الزعيم وتمكن من تحقيق انتصارات متتالية.

وعلى الجانب الآخر تعثر الاتحاد في الأمتار الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين، ليتقلص الفارق بينه وبين الهلال، وذلك قبل مباراة الدور الثاني التي أقيمت في جدة.

وتمكن الهلال من الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتعادل الفريقان في رصيد النقاط، ثم استغل الهلال أفضلية المواجهات المباشرة، وفاز في المباريات الأخيرة ليتوج باللقب، بينما تعادل الاتحاد في آخر مواجهة أمام الباطن.

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