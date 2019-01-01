كورونادو يتوج بجائزة أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي

جوائز دوري الخليج العربي الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المحترفين لدروي الخليج العربي، عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم الحالي من البطولة وحسم اللقب لصالح الشارقة.

توج إيجور كورونادو لاعب الشارقة، بجائزة أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي الإماراتي، في الموسم الحالي بعد حسم الشارقة لقب البطولة الاسبوع الماضي.

الشارقة تمكن من تحقيق البطولة بعد الفوز على الوحدة في الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وأنطلقت الحفل في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت الإمارات لاختيار الأفضل في دوري الخليج العربي.

وكان ثلاثة لاعبين تنافسوا على الجائزة وهم إيجور كورونادو وويلتون سواريز من الشارقة، وسيباستيان تيجالي من الوحدة.