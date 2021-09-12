"كورونادو مكانه برشلونة وريال مدريد .. يشبه برونو فيرنانديش"

هل يستحق نجم الاتحاد هذا الوصف؟

امتدح الإعلامي الرياضي حسن الصبحان، النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب فريق نادي الاتحاد، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع فريقه خلال الفترة الماضية.

كورونادو يقدم مستوى رائع للغاية، منذ انضمامه لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف نادي الشارقة الإماراتي.

الصبحان تغنى بما يقدمه كورونادو رفقة نادي الاتحاد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشيرًا إلى أنه استطاع أن يثبت للجميع بأنه أفضل لاعب أجنبي حاليًا.

وكتب الصبحان تغريدة نصها: "كورونادو ماشاء الله طبق الأصل مستواه نفس أسلوب وأساليب اللاعب برونو فيرنانديش لاعب مانشتسر يونايتد، قلت لكم هذا اللاعب سيسحب البساط من كل الأجانب".

كورنادو ماشاء الله طبق الأصل مستواه نفس أسلوب وأساليب اللعب برونو فرنانديز لاعب اليونايتد .... قلت لكم هالاعب بيسحب البساط من كل الاجانب — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) September 11, 2021

وتابع في تغريدة أخرى جاء فيها: "أسألكم بالله تقولون ما شاء الله تبارك الله على كورونادو يا عرب، هذا اللاعب مكانه برشلونة وريال مدريد، لاعب أكبر من قارة آسيا".

اسالكم بالله تقولون ماشاء الله تبارك الله ع كورنادو ياعرب هالاعب مكانه برشلونه وريال مدريد لاعب اكبر من قاره اسيا — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) September 11, 2021

وقاد كورونادو الاتحاد لتحقيق انتصارًا كبيرًا على أبها بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

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كورونادو سجل هدفًا وصنع 3 أهداف في مباراة أبها، ليقود العميد لتحقيق الانتصار الثالث ببطولة الدوري، واعتلاء صدارة الترتيب.

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