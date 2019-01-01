كورزاوا يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

توماس توخيل يلمح لرحيل محتمل لكورزاوا عن باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية فرنسية أن النجم الدولي الفرنسي ليفين كورزاوا قد اقترب من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وكان البي إس جي قد تعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ومع زيادة التعاقدات، يبدو الفريق أمام حتمية الاستغناء عن لاعب أو اثنين من أجل عدم الوقوع تحت طاولة اللعب المالي النظيف.

وبخصوص ذلك، لمح توماس توخيل إلى إمكانية رحيل الظهير الفرنسي صاحب الـ 29 عامًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وجاء ذلك في مؤتمره الصحفي عقب انتصار باريس سان جيرمان مطلع الأسبوع الحالي على نيمس في افتتاح مباريات الدوري الفرنسي للموسم الجديد.

ولا يبدو أن هناك أندية أقرب من غيرها فيما يخص التعاقد مع النجم الفرنسي، ولكن على الأرجح فإن وجهته ستكون إما إنجلترا أو إيطاليا.

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يذكر أن كورزاوا قد ابتعد عن المشاركة بشكل أساسي منتظم مع توماس توخيل بداية من الموسم الماضي من أجل إعطاء أدوار أكبر لخوان بيرنات.