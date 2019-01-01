كورتوا يوبخ أودريوزولا بعد طرده أمام مايوركا

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تحامل حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا على زميله الشاب ألفارو أودريوزولا، بعد حصوله على بطاقة حمراء في سهرة اليوم السبت، التي خسرها الملكي أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.

ويرى الحارس البلجيكي أن المدافع الأيمن للميرينغي بالغ في التدخل على قدم لاجو جونيور، خاصة وأنه كان في رصيده بطاقة صفراء قبل الالتحام الذي كلفه الحصول على ثانية، ومن ثم الطرد في آخر ربع ساعة من أحداث المباراة.

وقال حارس تشيلسي السابق بعد المباراة "كانت مباراة صعبة كما توقعناها، كنا نعرف أنهم سيلعبون بكثافة كبيرة، وقد أخبرنا المدرب بذلك، لكننا فقدنا اللمسة الدقيقة في الثلث الأخير من الملعب".

وعن طرد زميله، قال "البطاقة الصفراء الأولى فيها شك كبير، لكن الثانية كانت عادلة، وبالنسبة لي، لا أعتقد أنه مع وجود بطاقة صفراء في رصيده كان عليه القيام بذلك".

لا تعليق 💁‍♂️ pic.twitter.com/zRfiA575W0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 19, 2019

وختم بالحديث عن مواجهة جالطة سراي المرتقبة في منتصف الأسبوع في دوري مجموعات أبطال أوروبا "الفريق على أتم الاستعداد للمباراة، وسنقاتل حتى النهاية، يبدو لي أنه حان وقت التعافي والتفكير في مباراة إسطنبول".