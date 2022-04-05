كورتوا يطالب جماهير تشيلسي بعدم إطلاق صافرات الاستهجان ضده!

وجه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني طلبًا إلى جماهير فريق تشيلسي الإنجليزي بعدم إطلاق صافرات الاستهجان ضده عند عودته إلى "ستامفورد بريدج".

ويتوجه ريال مدريد إلى غرب لندن لمواجهة تشيلسي مساء الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يهدف النادي الملكي للثأر من هزيمته في نصف نهائي موسم 2020-21.

وفي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، كان ملعب "ستامفورد بريدج" خاليًا من الجماهير بسبب لوائح فيروس كورونا، لكنه سيكون ممتلئًا هذه المرة، وكورتوا يشعر بالقلق من الاستقبال الذي سيحظى به من قبل مشجعي تشيلسي.

ماذا قال كورتوا؟

الحارس الدولي البلجيكي الذي قضى سبع سنوات ناجحة مع تشيلسي قبل انضمامه إلى ريال مدريد في 2018، تواجد في المؤتمر الصحفي لما قبل المباراة.

وقال: "آمل ألا يزعجني المشجعون، لكنك لا تعرف أبدًا".

وأضاف: "آمل أن تكون عودة سعيدة إلى ستامفورد بريدج، نحن الآن منافسون، يريدون الفوز، والأمر نفسه ينطبق علي".

وتابع: "لذلك أنا لا أتوقع أي تصفيق أو تحية من الجماهير".

ماذا يعني اللعب مع ريال مدريد؟

فاز كورتوا بأربعة ألقاب مع تشيلسي خلال فترة وجوده في "ستامفورد بريدج"، بما في ذلك لقبين في الدوري الإنجليزي، لكنه حارب من أجل الرحيل بعد أن علم باهتمام ريال مدريد في نهاية موسم 2017-18.

وأنفق ريال مدريد 40 مليون يورو للحصول على خدمات كورتوا، ومنذ ذلك الحين حصل على لقب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية، وخرج بشباك نظيفة في 69 مباراة من أصل 170 مشاركة مع ريال مدريد.

ولا يشعر كورتوا بالندم على الانتقال إلى ريال مدريد، ويشعر بأنه محظوظ جدًا لأنه حصل على فرصة اللعب في الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة.

وقال عندما سُئل عن حبه لريال مدريد: "عندما أصل إلى مركز التدريب وأنظر إلى الشعار، أفكر أحيانًا، يجب أن يقرصني أحدهم وأن هذا ليس حلمًا".

واختتم كورتوا: "حتى في أحلامي، لم أتخيل أبدًا أنني سألعب مع ريال مدريد يومًا ما، أنا محظوظ جدًا".

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