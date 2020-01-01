كورتوا ونجوم الدوري الإسباني يوافقون على مبادرة مجنونة

بعد نجاح القمة الأندلسية الافتراضية

أيد حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، المبادرة المجنونة، التي اقترحها المعلق الإسباني الشهير إيباي يانوس، بعد النجاح المدوي لمباراة ديربي إشبيلية وريال بيتيس الإلكترونية.

واقترح المعلق، إقامة بطولة فيفا بين أفضل 20 فريقًا في الدوري الإسباني، على غرار ما فعله المدريدي المعار إلى إشبيلية سيرجيو ريجليون مع منافسه الأندلسي بورخا إجليسياس يوم الأحد الماضي.

وتغلب ريجليون وإجليسياس على ملل كورونا، بتحويل القمة الأندلسية من أرض الملعب إلى العالم الافتراضي، ليشاهدها أكثر من 60 ألف متابع عبر الإنترنت.

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وتولى يانوس مهمة التعليق على الموقعة الأندلسية، لتأتيه فكرة إقامة البطولة الافتراضية بين أندية الليجا، للتغلب على ملل الجلوس في المنازل، في ظل معاناة البشرية مع وباء كورونا.

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وتفاعل الآلاف مع تغريدة المعلق عبر "تويتر"، ومن بين المؤيدين للاقتراح، الحارس المدريدي تيبو كورتوا، وجوكر برشلونة سيرجي روبرتو وآخرون من نجوم الدوري الإسباني، وكذلك قائد تشيلسي سيزار أثبيليكويتا.

وكان الاتحاد الإسباني قد اضطر لتعليق النشاط الكروي والرياضي الأسبوع الماضي، بعد تفشي المرض التاجي في مختلف الأقاليم.

وقبل التعليق، كان برشلونة يعتلي صدارة الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه المدريدي الريال.