كورتوا : هازارد أكثر من مجرد لاعب ولا يمكننا قتله !

دافع تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، عن زميله ومواطنه البلجيكي إيدين هازارد، وسط الشكوك المتزايدة حوله الفترة الأخيرة.

هازارد انتقل إلى ريال في 2019 وتعرض لعدد كبير من الإصابات، تسببت في إفساد مسيرته مع النادي الإسباني.

الأمر وصل إلى ارتباطه بالرحيل عن الفريق، بعدما صرح المدرب كارلو أنشيلوتي بعدم ممانعته لهذه الفكرة لو أراد ا للاعب مغادرة النادي.

ومن جانبه قال كورتوا في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"لقد عرفت هازارد لسنوات عديدة وكان حلمه دائمًا هو النجاح في ريال مدريد ولذلك أشعر بالأسف من أجله".

وأضاف:"أراه يتدرب جيدًا ويشعر بسعادة وتشوق لمساعدة الفريق، أنا متأكد أنه سيقدم الكثير لنا لأنك لا يمكنك نسيان الجودة التي يتمتع بها".

وتابع:"الآن بعض الناس تنسى جودته وموهبته بسهولة، ولكنه يمكنه استعادة مستواه السابق ولا يمكننا قتله لأنه ليس مجرد لاعب".

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وجاءت تصريحات كورتوا قبل مواجهة ريال أمام شريف تيراسبول المولدوفي بالجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.