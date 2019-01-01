كورتوا: نفتقد رونالدو في ريال مدريد ونحتاج هازارد وليس نيمار

من يكون الجالاكتيكوس القادم في النادي الملكي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف تيبو كورتوا، حار ريال مدريد، أن رحيل النجم كريستيانو رونالدو ترك فراغاً كبيراً، كما نصح فريقه بالتعاقد مع مواطنه إيدن هازارد على حساب نيمار، نجم باريس سان جيرمان.

ويمر ريال مدريد بتراجع كبير الموسم الحالي بتأخره عن صدارة الدوري التي يحتلها برشلونة بفارق عشر نقاط.

وكال كورتوا مع "هيت نويسبلاد" البلجيكية: "نحن لا نتحدث عن رونالدو، الأمر يدور في الصحافة، هناك لقاءات خسرناها رغم حصولنا على ما يقارب 10 فرص للتسجيل".

وأردف: "بالمقابل هو يسجل هدفين مثلاً ليوفنتوس، لذا من السهل الحديث عن الأمر، إذا رحل رونالدو ولم تعوضه بمهاجم من أهل القمة تفقد 50 هدفاً ويجب أن تضع في حسبانك أنك ستعاني".

وواصل البلجيكي: "نتطور في الأسابيع الأخيرة ونتمنى أن يسجل بيل وبنزيمة كما كان يفعل رونالدو، فزنا بكأس العالم وننافس في الكأس ودوري الأبطال".

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3⃣ كلاسيكو خلال شهر واحد، هو حدث لا يتكرر كثيرًا، وكانت آخر مرة حدث فيها هذا الأمر في موسم 2012-2013، حيث التقى الملكي مع البلوجرانا 3 مرات خلال شهر، من 30 يناير وحى 2 مارس. pic.twitter.com/mvDqeei7B1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

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واستمر: "في الدوري نتأخر بعشر نقاط ولكن برشلونة أحيانًا يعاني ويفوز بالدقائق الأخيرة، ربما هي سنة انتقالية، لا تهمني السنة الأولى إذا كانت التي تليها في القمة".

وأتبع: "الأمر كان مشابهاً مع أتلتيكو في الشهور الست الأولى، ثم وصل سيميوني وتلك الشهور الأولى تم نسيانها".

وأجاب كورتوا على من يفضل أن يتعاقد ريال مدريد بين مواطنه هازارد أو نيمار: "بالتأكيد أتمنى وصول إيدن، ولكن هذا أمر ليس بيدي ومتروك للإدارة".

وعلق كورتوا على نشاط برشلونة في الانتقالات: "لا يجب أن ننظر على الفرق الأخرى، يجب أن نبني فريقنا، الآخرون قد يقعوا في مشاكل بسبب قواعد اللعب النظيف، برشلونة صرف ضعف قيمة نيمار وسيكون مضطراً ربما للبيع".

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة ثلاثة مرات في الأسابيع المقبلة ما بين الليجا وذهاب وإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.