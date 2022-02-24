كورتوا: كاسياس قدوتي منذ طفولتي وأستعد لركلات الترجيح على الغداء

كشف تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن إيكر كاسياس الحارس الأسبق للميرينجي هو قدوته منذ أن كان طفلًا، مشددًا على سعادته داخل قلعة سانتياجو برنابيو ورغبته في الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال.

وأجرى الحارس البلجيكي، حوارًا مع الموقع الرسمي لناديه، أوضح فيه السبب في تطوره في التصدي لركلات الترجيح، وتحقيق حلمه باللعب لريال مدريد.

وقال كورتوا في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد: "تواجدي في ريال مدريد، كان حلمًا وحققته، أتمنى أن أستمر مع الفريق لسنوات عديدة، لا يوجد شيء أجمل من العيش في مدريد، أخطط للعيش في تلك المدينة للأبد".

وأضاف: "لم أصدق أنني لاعبًا في ريال مدريد، منذ صغري ويوجد شعار ريال مدريد في غرفتي، كما أن كاسياس كان قدوتي في فترة الطفولة، لم أكن أعتقد حتى أنه في أحلامي أنني سأتواجد هنا".

وعن تطور مستواه وبعض الآراء التي تصفه بأنه الحارس الأفضل في العالم قال كورتوا: "من الرائع سماع هذا، أحاول القيام بعملي على أتم وجه ومساعدة فريقي للفوز بالمباريات، أواصل العمل دائمًا وأكثر ما يهمني هو ثناء الجماهير وزملائي ومدربي".

وتابع: "في الموسم الماضي أعتقد أنني لعبت واحد من أفضل المواسم في مسيرتي الرياضية لكن دون الفوز بأي لقب، نحن هنا في النادي ومع تلك الجماهير نقوم بأشياء رائعة نحن على القمة الآن، أنا سعيد حقًا لوجودي في ريال مدريد".

وعن تطوره في التصدي لركلات الترجيح، قال صاحب الـ 29 عامًا: "دائمًا ما يحضر الجهاز الفني لي مقاطع فيديو على الغداء، لركلات ترجيح وركلات حرة مباشرة من 7 أو 8 لاعبين مختلفين من المنافس، ويوجد ملف يعده مدرب الحراس قبل كل مباراة عن لاعبي المنافس".

وأكمل: "أتابع وأري من يسدد ركلات الترجيح وفي أي زاوية، وفي المباراة أظهر شعوري وثقتي لمن يسدد الركلة، أجمل شيء أن تساعد الفريق بتلك الطريقة".

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