كورتوا: فشلنا في قتل المباراة والمنافسة في الليجا لم تتنه

تعرف على تصريحات كورتوا عقب التعادل مع فياريال في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالليجا

أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنّ فريقه فرّط في نقاط المباراة بسبب عدم تسجيله أي هدف وقت تفوقه في اللقاء.

ريال مدريد تعادل بهدفين لمثلهما أمام فياريال في لقاء مؤجل من الجولة 17 بالدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة: "كنا نستطيع قتل المباراة وسيطرنا في أوقات كثيرة على مجريات اللقاء دون تسجيل أي هدف".

وتابع: "نحن محبطون للغاية لأن في مباراة مثل هذه كان لدينا القدرة على الخروج بالنقاط كاملة لولا بعض التفاصيل الصغيرة".

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الحارس البلجيكي أشار إلى أنّ الملكي بدأ المباراة بصورة سيئة واستقبل هدفًا وحتى بعد نجاحه في العودة لم يستطع حسم الفوز".

واختتم: "كأس العالم للأندية لم يكن السبب في فقدان نقطتين اليوم، لقد تدربنا جيدًا خلال الفترة الماضية. علينا التركيز على مواجهة الأحد والفوز بالمباراة المقبلة".

ريال مدريد استمر في المركز الثالث برصيد 30 نقطة ووسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط.