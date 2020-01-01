كورتوا غاضب من التعادل أمام سيلتا فيجو.. وهازارد: شعرت بالتعب

الحارس البلجيكي حزين بعد التعادل..

أعرب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن استيائه عقب التعادل أمام سيلتا فيجو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وسقط الفريق الملكي في فخ التعادل الإيجابي، أمام سيلتا فيجو، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

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وقال كورتوا، في تصريحات لقناة "موفيستار" الإسبانية: "كانت مباراة مُعقدة؛ لأنهم بدأوا بالتسجيل في وقت مُبكر، بالإضافة إلى أنهم دافعوا جيدًا بشكل جماعي".

وأضاف: "لم يصلوا إلى منطقة جزائنا كثيرًا، لقد دافعنا جيدًا وكنا منظمين في العموم، ولكن سانتياجو مينا استلم الكرة ووضعها في الشباك جيدًا".

وتطرق كورتوا، للحديث عن عودة مواطنه إيدين هازارد، بعدما غاب طويلاً للإصابة.

وأوضح: "شيئًا فشيئًا سيستعيد إيقاعه، بعدما غاب عن الملاعب قرابة الـ3 أشهر، بالتأكيد سوف يساعدنا في مواجهة ليفانتي".

من جانبه، أبدى هازارد، عدم رضاه عن نتيجة التعادل، مؤكدًا: "أنا سعيد بالمباراة، إلا أني غير راض عن النتيجة، لقد لعبت 70 دقيقة وشعرت بالإرهاق بعض الشيء، كان يجب أن نفوز باللقاء، لكننا ما زالنا في صدارة الليجا، وأمامنا الكثير من المباريات".

وشارك هازارد أمام سيلتا فيجو، كأساسي قبل أن يُستبدل في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، ويحل فينيسيوس جونيور بديلاً له.