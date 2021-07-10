كورتوا عن لاعب مانشستر يونايتد : هل هو نجم من الأساس؟!

صراحة غير عادية من الحارس البلجيكي

قرر تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا وريال مدريد، الرد بأمانة على سؤال من زميله يان فيرتونخن، ولكن أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد لن يكون سعيدًا بذلك.

كورتوا تحدث مع زميله في المنتخب البلجيكي، من خلال مقابلة مع شبكة "بيكس سبورتس"، حيث أراد فيرتونخن معرفة أفضل 3 لاعبين تم استبعادهم من يورو 2020.

كورتوا لم يتخذ سوى ثوانٍ قليلة لاختيار اللاعب الأول، وهو سيرخيو راموس زميله السابق في ريال مدريد المنضم حديثًا إلى باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك بعدما تم استبعاد راموس من تشكيل المدرب لويس إنريكي، بسبب علامات الاستفهام حول لياقته.

وفي وقت لاحق بقى كورتوا صامتًا للتفكير في لاعبين آخرين لم يظهروا في يورو 2020 دون التوصل إلى أي شيء.

ولذلك قرر فيرتونخن مساعدته وطرح بعض اللاعبين مثل: إرلينج هالاند، أنتوني مارسيال، تير شتيجن، فيرجيل فان دايك، نيكولو زانيولو، مويس كين، يان أوبلاك وميراليم بيانيتش وإدين دجيكو.

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وكانت المفاجأة هي رد كورتوا الصادم على زميله قائلًا:"مارسيال؟ هل هو لاعب نجم من الأساس؟".

ومن غير المتوقع أن تعجب هذه الجملة مهاجم مانشستر يونايتد، الذي استبعده المدرب ديدييه ديشان لاهتزاز مستواه طوال الموسم الماضي.