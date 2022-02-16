كورتوا عن تصديه لركلة جزاء ميسي: أدرسه منذ وجوده في برشلونة

كشف الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا كواليس تصديه لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء مباراة ريال مدريد ضد باريس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كورتوا تعملق وأحبط ركلة ترجيح من أمام البرغوث الأرجنتيني عند الدقيقة 62 التي سددها على اليسار ولكن الحارس البلجيكي كان لها بالمرصاد.

وخسر ريال مدريد المباراة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 بهدف أحرزه كيليان مبابي في الثواني الأخيرة من عمر المباراة على ملعب حديقة الأمراء.

ماذا قال كورتوا عن ضربة جزاء ميسي؟

وقال كورتوا في تصريحات أبرزها صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تصديه لركلة جزاء ميسي: "لقد درست ميسي قليلًا، نعرفه منذ فترته في برشلونة، وفي النهاية كان لدي نوعًا من الانتباه والقليل من الحظ".

ثم أبدى حزنه لخسارة المباراة: "باريس يلعب بشكل مختلف في دوري الأبطال عن الدوري الفرنسي".

وتابع "كنا نعلم أننا سنعاني، لكن الخسارة في الدقيقة الأخيرة، أمر صعب، بذلت كل شيء للحفاظ على نظافة شباكي".وأضاف "نعلم أن لدينا مباراة أخرى في البرنابيو، وسنحظى بدعم جماهيرنا، يمكننا تغيير الأمور

وأنهى: "لقد تصديت لعدة تسديدات من مبابي، لكنه جيد للغاية وأظهر الكفاءة التي يتمتع بها".

وماذا قال عن غيابات الفريق؟

وتلقى كل كاسيميرو وفيرلاند ميندي بطاقة صفراء في المباراة، ليغيبا عن مباراة الإياب بسبب تراكم البطاقات.

وعلق كورتوا على الأمر: "إنه لأمر مخز ألا يتواجد معنا كاسيميرو وميندي في الإياب، أعتقد أن الحكم كان سخيًا في البطاقات الصفراء، لا أعرف هل كان يستحق ميندي البطاقة أم لا".

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