كورتوا: سنقاتل على جميع الألقاب لنرى أيهم سنختار

الحارس البلجيكي يشيد بقوة أياكس ويؤكد صعوبة المواجهة..

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد نية فريقه للقتال على جميع الألقاب هذا الموسم، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أياكس الهولندي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا:"حين تلعب في مدريد يجب أن تلعب للفوز بكل شيء، نحاول الوصول لنهائي الكأس ونهائي دوري أبطال أوروبا وفي نهاية الدوري سنرى ما سيحدث".

وأضاف:"قد يكون مملاً الحديث عن كل مباراة بشكل مستقل، ولكن هكذا تسير الأمور، نحن لا يمكننا الحديث عن مباراة الكأس ضد برشلونة إذا كان لدينا أياكس لنواجهه قبل ذلك، سنرى ما يمكننا اختياره في نهاية الموسم".

وعن تقنية الفيديو قال الحارس البلجيكي:"نحن جميعاً في صفها، لقد عملت بشكل جيد في كأس العالم، أحياناً من المهم أن تعرف القواعد، يجب أن يكون هناك حقاً للاعتراض، لأنه إن لم يكن الأمر كذلك لا يمكننها التدخل، ولكن من الجيد للكرة أن تكون أكثر عدلاً".

أما عن الخصم أياكس فأوضح كورتوا:"لديهم فريق جيد حيث ضموا بليند وتاديتش، لديهم الخبرة والمواهب أيضاً مثل دي يونج ودي ليخت، يعرفون كيف يلعبون بالكرة بشكل جيد ولذلك يجب علينا الحذر".

وتابع:"أياكس أظهر أمام بايرن ميونيخ أنه فريق جيد، ستكون مباراة صعبة والفريق يعرف ذلك، نحن هنا لتقديم كل ما لدينا لأنها لن تكون مباراة سهلة".

يذكر أن زيارة ريال مدريد الأخيرة إلى الملعب المعروف حالياً باسم "يوهان كرويف أرينا" كانت في أكتوبر 2012 حين فاز الملكي 4-1 بهاتريك لنجمه السابق كريستيانو رونالدو، في ثاني جولات دور المجموعات.