كورتوا : ريال مدريد يعاملني أفضل من بلادي واستحقيت الفوز بجائزة لاعب العام

تصريحات نارية من الدولي البلجيكي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كشف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، عن تعرضه لمعاملة سيئة في بلجيكا، مقارنة بما وجده في ريال مدريد.

كورتوا يستعد لقيادة ريال في مواجهة صعبة غدًا الأحد في ديربي مدريد أمام أتلتيكو، طمحًا في مواصلة مشواره نحو المنافسة على الدوري الإسباني.

الحارس البلجيكي قال في تصريحات لصحيفة "HLN" البلجيكية:"عندما أمضيت 3 سنوات رائعة مع أتلتيكو مدريد تلقيت الثناء من جميع أنحاء بلجيكا وأصبحت الرياضي الأفضل في العام".

وأضاف:"اليوم لدي شعور بأن كل شيء أقوم به أصبح طبيعيًا، أدائي ضد بلد الوليد لم يكن مهمًا والاستمرار على أعلى مستوى في أكبر فريق في العالم لم يعد يستحق كل هذا العناء".

وأضاف:"أستطيع تفهم لماذا حصل لوكاكو على جائزة أفضل لاعب بلجيكي محترف، لكني استحقيت هذه الجائزة أيضًا، ولا أفهم لماذا لم يتم ترشيحي لها من الأساس، إنه أمر مثير للسخرية".

واستكمل حديثه:"في الواقع أشعر بمزيد من التقدير في إسبانيا وكذلك خارج إسبانيا مما كنت عليه في بلجيكا".

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وفي نهاية حديثه أشار اللاعب إلى أن السبب الرئيسي وراء تغير المعاملة في بلده، هو الغيابات الأخيرة بسبب الإصابات والخطأ الفادح الذي قام به ضد الدنمارك.