كورتوا: حلمت باللعب في الكلاسيكو، ولا يمكن توقع تصرفات ميسي

تيبو كورتوا نجم فريق ريال مدريد يتحدث عن لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة ومواجهته المنتظرة أمام ليونيل ميسي.

أكد تيبو كورتوا نجم فريق ريال مدريد على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره برشلونة في الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كورتوا وأكد خلالها أن الفريق سيحاول تقديم أفضل ما لديه من أجل الفوز في اللقاء.

وقال كورتوا: "نحن نتحسن وسنبدأ من الكلاسيكو سلسلة مباريات صعبة طوال الشهر المقبل، لا يمكننا سوى التفكير في الفوز بمباراة بعد مباراة".

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وأضاف عن ليونيل ميسي: "هو لاعب لا يمكن أن تتوقع ما الذي سيقوم به، من الممكن أن يظهر لك أنه يستعد للقيام بأحد الأمور وفي آخر لحظة يغير من كل شيء".

وأردف عن لقاء برشلونة: "لطالما حلمت أن ألعب مباراة الكلاسيكو، هذا المواهة مميز للغاية، دائمًا كنت أشاهدها وأنا صغير".

وأنهى تصريحاته: "زيدان يطلب منا أن نظل متحدين في كل الأوقات، وأنا أعتقد أنني أستطيع التحسن بشكل أكبر".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل لقاء الغد وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد عشر نقاط بينما يحل برشلونة في المركز العاشر برصيد سبع نقاط.