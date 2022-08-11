كورتوا: التصويت الخاطئ فقط يمنع بنزيما من الكرة الذهبية

حارس مرمى ريال مدريد يشيد بأداء كريم بنزيما، وتشواميني يقبل التحدي بعد جلوسه احتياطيًا في السوبر الأوروبي.

تلقى الفرنسي كريم بنزيما الكثير من الثناء على أدائه مع ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الماضية، وواصل المهاجم مسلسل تألقه مع النادي الملكي في السوبر الأوروبي مساء الأربعاء، ليتواصل الثناء على بنزيما، وهذه المرة من زميله البلجيكي تيبو كورتوا.

بنزيما كان سببًا رئيسيًا في فوز ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي 2022 على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي أقيمت على ملعب "هلسنكي الأولمبي" في فنلندا.

تمكن ريال مدريد من الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد، ليحقق لقبه الخامس في السوبر الأوروبي، ويتساوى مع برشلونة وميلان كأكثر الأندية حصدًا للقب.

وبعد أن افتتح النمساوي دافيد ألابا التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 بعد تمريرة من كاسيميرو، أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليضمن النادي الملكي اللقب.

وأشاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بأداء بنزيما مؤكدًا أنه لا يرى منافسًا له في سباق الكرة الذهبية 2022.

ماذا قال كورتوا؟

كورتوا وفي تصريحات ما بعد المباراة قال عن ترشيح بنزيما للفوز بالكرة الذهبية: "أنا متأكد من أنه سيفوز بها، إذا لم يفز بها سيكون ذلك خطأ في التصويت".

وأضاف: "باستثناء بنزيما، لا أرى لاعبًا لعب بنفس الطريقة خلال السنة، لا أرى شخصًا آخر يمكنه الفوز بالكرة الذهبية".

وتابع مشيدًا بالفرنسي: "هو حاسم أمام المرمى، حتى لو أضاع فرصة في الشوط الأول، تمكن من التسجيل في الثاني عندما أتيحت له الفرصة".

تشواميني يقبل التحدي!

وعلى صعيد آخر، فإن الفرنسي أوريليان تشواميني، والذي توج باللقب الأول له بقميص ريال مدريد، كان متحمسًا وسعيدًا بعد التتويج بالسوبر الأوروبي، مؤكدًا أنه كان بإمكانه اختيار وجهة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الفرنسي الذي انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من موناكو في صفقة الانتقالات الصيفية في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليون يورو، جلس على مقاعد البدلاء خلال السوبر الأوروبي، قبل أن يدخل بديلًا في الدقيقة 85.

واعترف تشواميني في تصريحات لقناة "+Canal" الفرنسية بأنه لم يتخذ القرار السهل بالانتقال إلى نادٍ آخر كان يمكن أن يضمن له المشاركة بشكل منتظم قبل أشهر قليلة من كأس العالم.

وقال تشواميني: "عندما يأتي ريال مدريد من الصعب أن تقول لا، إنه أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بالفوز بأول لقب لي مع هذا النادي، شعرت بالكثير من الفخر، إنه إنجاز كبير".

ولدى سؤاله عن اختياره للانتقال إلى ريال مدريد بدلًا من خيارات أخرى مثل باريس سان جيرمان أو ليفربول، قال: "إنها مرحلة جديدة، الأمر عائد لي للعمل من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الدقائق، أدرك صفاتي وآمل أن ألعب أكبر عدد ممكن من المباريات للذهاب إلى كأس العالم".

وأكمل: "لدي فرصة للعب مع بنزيما في المنتخب، يمكنني بالفعل رؤية المستوى الذي يملكه، هنا رأيت على الفور أنني لم أكن مخطئًا".

واختتم تشواميني: "كرة القدم مصنوعة من المخاطر، وكان من الممكن أن أخوضها، الطريقة الأسهل كانت الذهاب إلى نادٍ آخر، ولكن عندما يأتي ريال مدريد لا يمكن أن تقول لا".