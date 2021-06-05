كورتوا: التحكيم سبب خسارة ريال مدريد للدوري الإسباني، وهذا هو موقف هازارد

تصريحات قوية من كورتوا..

أرجع حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا خسارة ناديه لدرع الدوري الإسباني إلى القرارات الخاطئة من التحكيم، والتي كان لها تأثير بالغ على مسيرة الملكي في الليجا.

ويستعد كورتوا حاليًا رفقة منتخب بلجيكا لخوض غمار يورو 2020، وخلال تصريحات إعلامية أبدى خيبة أمله من الخروج بدون تحقيق بطولات مع الريال في الموسم المنقضي.

في الوقت نفسه، كشف كورتوا بوضوح عن عزم زميله وصديقه المقرب إيدين هازارد الاستمرار في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل رغم ما يشاع عن رغبته في الرحيل.

ماذا قال كورتوا عن خسارة ريال مدريد للدوري الإسباني؟

الحارس البلجيكي تحدث عن خسارة الدوري الإسباني وقال "كان من الممكن أن يخسر أتلتيكو مدريد اللقب أكثر من أن نحقق نحن البطولة، لأنه بقيّ في الصدارة لوقت طويل".

كما أضاف "ما كان مؤسفًا حقًا هو قرارات التحكيم الغريبة التي كلفتنا بعض الانتصارات، من الواضح أننا شعرنا بخيبة أمل لعدم فوزنا باللقب، لكن هذه هي كرة القدم".

وواصل "لم نخسر الدوري الإسباني في المباريات الأخيرة، فالنصف الثاني كان جيدًا، فزنا على برشلونة وتعادلنا مع أتلتيكو مدريد، كنا حاضرين دائمًا في المباريات الكبيرة، سقطنا في مباريات أخرى".

أما عن الخروج من دوري أبطال أوروبا، فقال "من العار أن نخسر أمام تشيلسي في نصف النهائي، صحيح أن كان لدينا إصابات وكورونا، لكن علينا أن نعترف أن تشيلسي كان أقوى منّا في الإياب".

واختتم في هذا الصدد "لقد فاز تشيلسي في النهاية بالبطولة مما يؤكد أنهم تحولوا إلى فريق قاسٍ منذ وصول توماس توخيل إليهم".

ماذا قال كورتوا عن مستقبل هازارد مع ريال مدريد؟

وبخصوص هازارد، قال كورتوا "أنا متأكد بنسبة 100% أنه يريد الاستمرار ولا يفكر في الرحيل، فقط صحافة مدريد هي من تكتب عن رغبته في الرحيل".

وتابع "أعرف هازارد منذ مدة طويلة وأتذكر حديثنا في السابق عن إمكانية لعبنا سويًا في ريال مدريد، أعرف أيضًا أنه لا يزال يريد أن يصبح لاعبًا هامًا في الريال ويحقق الألقاب".

وأتم "إنه يريد اللعب والفوز بالبطولات هنا، في ريال مدريد هناك الكثير من الانتقادات في كل الأوقات، إيدين يمكنه التعامل مع ذلك، أعرفه بما يكفي لأؤكد هذا، يمكن للأمور أن تتغير حقًا".

كيف كان موسم ريال مدريد وهازارد وكورتوا؟

وأنهى ريال مدريد موسم 2020-21 بدون حصد أي لقب للمرة الأولى منذ موسم 2008-09، واكتفى بوصافة الدوري الإسباني والخروج من نصف نهائي دوري الأبطال، مع خروج مبكر من كأس ملك إسبانيا.

هازارد لم يشارك سوى في 21 مباراة على مختلف الأصعدة، وتمكن فقط من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف يتيم، مع تعرضه لإصابات عديدة جعلته يغيب في أغلب الأحيان.

أما كورتوا فشارك تقريبًا في كل مباريات كتيبة زين الدين زيدان وكان أحد نجوم الموسم وأفضل حراس المرمى في العالم، لكن جهوده لم تشفع للملكي للخروج ولو ببطولة واحدة.

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