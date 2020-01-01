كورتوا: أفتقد الجماهير، وهذا هو شعورنا على ملعب دي ستيفانو

تيبو كورتوا نجم فريق ريال مدريد يكشف عن تفاصيل مشاعر نجوم الملكي خلال المواجهات الأخيرة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

أكد النجم البلجيكي تيبو كورتوا لاعب تشيلسي السابق وحارس مرمى ريال مدريد الحالي أن اللعب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو منح ناديه تجربة مختلفة بشكل كلي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن اللعب دون جماهير سلاح ذو حدين بالنسبة لهم.

وقال كورتوا: "منذ أن عادت بطولة الدوري من جديد ومواجهاتنا أصبحت مختلفة بشكل واضح عما كانت عليه من قبل، لكنني سأحول أن أصف شعور اللعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو دون جماهير".

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وأضاف: "بالرغم من أن البعض يتخيل أن اللعب في ملعب دون جماهير يجعلك تشعر أنك في تدريب وليس مباراة، أستطيع أن أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك".

وأردف: "الفريق كله يقدم أفضل ما لديه ولا يوجد من يبخل بتقديم ولو 1% من مجهوده، الكل في فريقنا يعلم ما الذي نلعب من أجله ويبذل كل ما لديه داخل الملعب لهذا الهدف".

وأنهى تصريحاته: "نفتقد للجماهير بالرغم من صعوبة عودتهم في الوقت الحالي، لكن في الوقت نفسه لا نواجه جماهير الخصوم عندما نلعب خارج أرضنا، وتلك تجربة مختلفة تمامًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني برشلونة، ويمتلك أفضلية المواجهات المباشرة أيضًا.