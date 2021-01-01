كورتوا: أحلم بدوري الأبطال، ولم أكن أتصور اللعب لريال مدريد!

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يؤكد إنه يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وببطولة مع منتخب بلاده.

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على حلمه بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في أقرب وقت ممكن، وبالفوز بالبطولات مع منتخب بلاده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في حواره مع "تيلي فوت"، وأكد خلالها أن انتقاله لريال مدريد تجاوز كل خيالاته، وتطرق للحديث عن ضغط الجماهير وبدايته الصعبة هناك.

وقال كورتوا: "بعض الأحيان عندما أقود سيارتي للملعب أفكر أنني لم أكن أتصور أن ينتهي بي الحال هنا، هي قصة جميلة، لقد نضجت في قرية صغيرة في بلجيكا، والآن أنا في ريال مدريد".

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وأضاف: "الفوز ببطولة مع بلجيكا أو دوري الأبطال مع ريال مدريد، هذه هي أحلامي التي حلمت بها وأنا صغير، أتمنى أن أحققها في أقرب وقت ممكن".

وأردف: "لا أعرف إذا ما كان ذلك سيكون هو الموسم الأفضل في مسيرتي، هذا يعتمد على طريقة إنهاء الموسم، سنرى ما الذي سنحصل عليه من بطولات".

وأكمل: "في بدايتي لم تكن الأمور سهلة، لقد تلقيت الانتقادات لكن زيدان وثق في، ودائمًا ما كان يقول إنني حارس مرمى هام بالنسبة له".

وأنهى كلماته: "ريال مدريد هو النادي الأكبر في العالم، وهذا يضع الكثير من الضغط من قبل الجماهير، لكن ذلك واحد من جوانب كرة القدم، وعندما توقع لهم تعرف أن ذلك النوع من الضغط سيكون متواجدًا، لكن الأمر يكون جميلًا عندما تحقق البطولات".

جدير بالذكر أن كورتوا كان قد شارك في 46 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات، وتلقت شباكه 38 هدفًا، وخرج بـ 20 مباراة بشباك نظيفة.