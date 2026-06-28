كوت ديفوار ضد النرويج: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية إيه تي آند تي

تنطلق مباراة كوت ديفوار ضد النرويج في دور الـ32 من كأس العالم يوم 30 يونيو 2026 الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:00 بتوقيت غرينتش.

نظرة مسبقة على مباراة كوت ديفوار ضد النرويج في دور الـ16 من كأس العالم

في مباراة قد تكون حقًا واحدة من أصعب مباريات دور الـ32 التي يصعب التكهن بنتيجتها، يواجه منتخب كوت ديفوار الطموح منتخب النرويج الذي يقوده أفضل مهاجم في العالم. من سيتأهل إلى دور الـ16 من بين الفريقين اللذين يفصل بينهما مرتبتان فقط في التصنيف العالمي، وسط حرارة تكساس الحارقة؟ والجائزة للفائز هي مواجهة إما البرازيل أو اليابان.

Getty Images

كيف وصلت كوت ديفوار والنرويج إلى هذه المرحلة

افتتح الإيفواريون التسجيل في جميع مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات، ليصبحوا ثاني دولة أفريقية على الإطلاق تحقق هذا الإنجاز في كأس العالم. وأعقب فوزهم الصعب على منتخب الإكوادور الذي أظهر انضباطاً دفاعياً هزيمة مؤلمة في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام ألمانيا. ثم استعادوا توازنهم بفوزهم 2-0 على كوراكاو، بفضل ثنائية من نجم أرسنال السابق نيكولاس بيبي الذي تعرض لانتقادات شديدة في السابق.

اقرأ المزيد: يان ديوماندي يرد على شائعات الانتقال وسط تقارير عن عرض جديد من ليفربول

Getty Images

جلبت النرويج المتعة إلى كأس العالم على عدة مستويات. فقد أظهر جماهيرها طاقة هائلة وشغفاً كبيراً من خلال هتافاتهم المثيرة. على أرض الملعب، أسفرت مباريات النرويج الثلاث عن تسجيل 15 هدفاً بمعدل خمسة أهداف بالضبط في كل مباراة، وكان آخرها هزيمة بنتيجة 4-1 حيث قرر المدرب ستال سولباكن إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين، بما في ذلك إرلينغ هالاند، والقائد مارتن أوديجارد، والمهاجم الأيمن المرموق أنطونيو نوسا. لم يخاطر المدرب بإشراك جوليان رايرسون في المباراة ضد فرنسا، لكن من المتوقع أن يشغل مركز الظهير الأيمن.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة كأس العالم 2026 وبثها مباشرة

Getty Images

زملاء في النادي يتحولون إلى منافسين

تتداول الألسنة في عالم كرة القدم أخبارًا عن المواهب الهائلة للجناح الإيفواري يان ديوماندي. يتنافس العديد من أقوى الأندية الأوروبية على ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا والمنتمي إلى نادي آر بي لايبزيغ، ومن المرجح أن ينتقل إلى نادٍ كبير في الصيف. سيخوض اللاعب الذي يُخشى من سرعته ومهاراته في المراوغة، والذي يُشاع أن ليفربول يسعى لضمه، مواجهة مباشرة مع زميله في النادي أنطونيو نوسا على الجانب الأيمن للمنتخب النرويجي، وهو اللاعب الذي يُلقب في بعض الأوساط بـ«نيمار النرويجي». قد تكون مواجهتهما حاسمة في تحديد الفائز.

Getty Images

هل يستطيع أحد إيقاف إرلينغ هالاند؟

سيكون «آلة الأهداف» في مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، متعطشاً لزيادة رصيده من الأهداف الذي يبلغ أربعة أهداف في كأس العالم حتى الآن. وسيكون صانع ألعاب أرسنال، مارتن أوديجارد، هو مصدر معظم تمريراته. وسيخضع هالاند لمراقبة لصيقة من قبل كواكو كوسونو لاعب أتالانتا، وأوسمان ديوماندي، لاعب سبورتينغ لشبونة البالغ من العمر 22 عاماً والموهوب للغاية.

Getty Images

التشكيلة المتوقعة لكوت ديفوار

فوفانا؛ دوي، كوسونو، ديوماندي، أوبيري؛ سانغاري، كيسي؛ أماد، بيبي، ديوماندي؛ بوني.

التشكيلة المتوقعة للنرويج

نيلاند؛ رايرسون، أجير، هيجم، مولر وولف؛ أوديجارد، بيرج، أورسنيس؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

قائمة كوت ديفوار المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: يحيى فوفانا (ريزسبور)، محمد كوني (شارلروا)، ألبان لافونت (باناثينايكوس).

المدافعون: إيمانويل أغبادو (وولفرهامبتون واندررز)، كريستوفر أوبيري (إسطنبول باشاك شهير)، أوسمان ديوماندي (سبورتينغ)، غويلا دو (راسينغ ستراسبورغ)، غيسلين كونان (جيل فيسنتي)، أوديلون كوسونو (أتالانتا)، إيفان نديكا (روما)، ويلفريد سينغو (غالطة سراي).

لاعبو الوسط: سيكو فوفانا (ستاد رين)، بارفيت غياغون (شارلروا)، فرانك كيسي (الأهلي)، كريست أولاي (طرابزونسبور)، إبراهيم سانغاري (نوتنغهام فورست)، جان-ميكايل سيري (إن كيه ماريبور).

المهاجمون: سيمون أدينغرا (آس موناكو)، أنجي-يوان بوني (إنتر ميلان)، أماد ديالو (مانشستر يونايتد)، أومار دياكيتي (سيركل بروج)، يان ديوماندي (آر بي لايبزيغ)، إيفان جيساند (أستون فيلا)، نيكولاس بيبي (فياريال)، بازومانا توري (هوفنهايم)، إيلي واهي (نيس).

Getty Images

تشكيلة النرويج المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أورجان هاسكجولد نيلاند (إشبيلية)، إيجيل سيلفيك (واتفورد)، ساندر تانغفيك (هامبورغ).

المدافعون: جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند)، ماركوس هولمغرين بيدرسن (تورينو)، ديفيد مولر وولف (وولفرهامبتون)، فريدريك بيوركان (بودو/غليمت)، كريستوفر أجر (برينتفورد)، توربيورن هيغيم (بولونيا)، ليو سكيري أوستيغارد (جينوا)، سوندري لانغاس (ديربي كاونتي)، هنريك فالشينر (فايكنغ).

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد (أرسنال)، ساندر بيرغ (فولهام)، فريدريك أورسنيس (بنفيكا)، باتريك بيرغ (بودو/غليمت)، كريستيان ثورستفيدت (ساسولو)، مورتن ثورسبي (كريمونيزي)، ثيلو آسغارد (رينجرز).

المهاجمون: إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد)، يورغن ستراند لارسن (كريستال بالاس)، أنطونيو نوسا (آر بي لايبزيغ)، أوسكار بوب (فولهام)، أندرياس شيلدروب (بنفيكا)، ينس بيتر هاوج (بودو/غليمت).

Getty Images

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب كوت ديفوار المدرب إيميرس فاي، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة حاليًا بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف في صفوف «الفيلة» قبل هذه المباراة. ولم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة بعد. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يعلن مدرب المنتخب النرويجي ستالي سولباكين عن أي أخبار مؤكدة بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف في هذه المرحلة. ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة للفريق. وسيتم نشر المزيد من الأخبار المتعلقة بالفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل كوت ديفوار هذه المباراة بعد أن حققت أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات، ولم تخسر سوى مرة واحدة. وكانت آخر مبارياتها هي الفوز 2-0 على كوراكاو في دور المجموعات بكأس العالم، حيث سجل نيكولاس بيبي الهدفين. وقبل ذلك، تعرضت للهزيمة 2-1 أمام ألمانيا قبل أن تعود وتفوز 1-0 على الإكوادور. وحققت كوت ديفوار في المباريات الودية التي سبقت البطولة فوزًا بنتيجة 2-1 على فرنسا وفوزًا بنتيجة 1-0 على اسكتلندا، مما منح «الفيلة» سلسلة نتائج قوية قبل الدخول إلى مرحلة خروج المغلوب.

فازت النرويج بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة. وانتهت آخر مباراة لها بهزيمة 4-1 أمام فرنسا في دور المجموعات، وهي نتيجة جاءت بعد أن أجرى سولباكين تغييرات في تشكيلته. وقبل ذلك، فازت على السنغال 3-2 والعراق 4-1 في مبارياتها السابقة في كأس العالم. ويكمل سلسلة المباريات الخمس تعادل 1-1 مع المغرب وفوز 3-1 على السويد في المباريات الودية التي سبقت البطولة. وسجلت النرويج 12 هدفاً في تلك المباريات الخمس واستقبلت تسعة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين كوت ديفوار والنرويج في قاعدة البيانات الحالية. وقد تمثل هذه المباراة أول لقاء تنافسي بين البلدين في نهائيات كأس العالم.

الترتيب

احتلت كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة E، بينما احتلت النرويج المركز الثاني في المجموعة I، مما أدى إلى إقامة هذه المواجهة في دور الـ32 في دالاس.