كيفية مشاهدة مباراة كوت ديفوار وإكوادور باستخدام شبكة VPN

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كأس العالم - المجموعة 5 Philadelphia Stadium

ستنطلق مباراة كوت ديفوار ضد الإكوادور في 14 يونيو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:00 بتوقيت غرينتش.

كوت ديفوار ضد الإكوادور: سياق المباراة

تعد مباراة كوت ديفوار ضد الإكوادور في المجموعة E من كأس العالم مواجهة افتتاحية رائعة بين فريقين يتمتعان بانضباط دفاعي. سيتقابلان في بنسلفانيا.

من هم مدرب كوت ديفوار ولاعبوها الرئيسيون؟

تولى إميرس فاي منصب المدرب بشكل دائم بعد فوزهم الفوضوي بكأس الأمم الأفريقية 2023، وحوّل المنتخب الإيفواري إلى فريق أكثر موثوقية دفاعيًا. اتجه فاي نحو تشكيلة دفاعية أكثر انضباطًا، مع المدافع المركزي إيفان نديكا كركيزة أساسية. أمامه في خط الوسط، يوفر سيكو فوفانا والقائد فرانك كيسي الديناميكية والطاقة والقيادة. سيوفر أماد ديالو وسيمون أدينغرا البراعة والمباشرة في المناطق الهجومية الجانبية.

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من هم مدرب الإكوادور ولاعبوها الرئيسيون؟

مثل كوت ديفوار، تكمن القوة الجديدة للإكوادور في تشكيلتها الدفاعية. يشكل نجم باريس سان جيرمان باتشو ولاعب أرسنال بييرو هينكابي، وهما لاعبان التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا، أساس خط الدفاع الرباعي للمدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيتشي. تولى بيكاسيتشي مهامه في عام 2024، وهو معروف بأسلوبه التكتيكي القائم على الضغط العالي وحركاته النشطة على خط التماس. تحت قيادة بيكاسيسي، تسعى الإكوادور إلى الاستحواذ على الكرة واتباع نهج دفاعي صارم. وتتمتع الإكوادور بوجود لاعب وسط عالمي المستوى مثل مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي.

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تشكيلة كوت ديفوار المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: يحيى فوفانا (ريزسبور)، محمد كوني (شارلروا)، ألبان لافونت (باناثينايكوس).

المدافعون: إيمانويل أغبادو (وولفرهامبتون واندررز)، كريستوفر أوبيري (إسطنبول باشاك شهير)، أوسمان ديوماندي (سبورتينغ)، غويلا دوي (راسينغ ستراسبورغ)، غيسلين كونان (جيل فيسنتي)، أوديلون كوسونو (أتالانتا)، إيفان نديكا (روما)، ويلفريد سينغو (غالطة سراي).

لاعبو الوسط: سيكو فوفانا (ستاد رين)، بارفيت غياغون (شارلروا)، فرانك كيسي (الأهلي)، كريست أولاي (طرابزونسبور)، إبراهيم سانغاري (نوتنغهام فورست)، جان-ميكايل سيري (إن كيه ماريبور).

المهاجمون: سيمون أدينغرا (موناكو)، أنجي-يوان بوني (إنتر ميلان)، أماد ديالو (مانشستر يونايتد)، أومار دياكيتي (سيركل بروج)، يان ديوماندي (آر بي لايبزيغ)، إيفان جيساند (أستون فيلا)، نيكولاس بيبي (فياريال)، بازومانا توري (هوفنهايم)، إيلي واهي (نيس).

طريق كوت ديفوار إلى كأس العالم

أكملت كوت ديفوار حملة تأهيلية تاريخية ومهيمنة في المجموعة F التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لتضمن تذكرة التأهل التلقائي إلى كأس العالم 2026، معلنة عودتها بعد غياب دام 12 عامًا. بقيادة المدرب إيميرس فاي، وراكبة على موجة الانتصار في كأس الأمم الأفريقية 2023 (AFCON)، لم تستقبل أي هدف في 10 مباريات تأهيلية.

تشكيلة الإكوادور المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: هيرنان غالينديز (هوراكان)، مويسيس راميريز (كيفيسيا)، غونزالو فالي (LDU كيتو).

المدافعون: بييرو هينكابي (أرسنال)، ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، بيرفيس إستوبينان (ميلان)، فيليكس توريس (إنترناسيونال)، جويل أوردونيز (كلوب بروج)، جاكسون بوروزو (تيخوانا)، أنجيلو بريسيادو (أتلتيكو مينيرو).

لاعبو الوسط: مويسيس كايسيدو (تشيلسي)، ألان فرانكو (أتلتيكو مينيرو)، كندري بايز (ريفر بليت، معار من تشيلسي)، بيدرو فيتي (يونام)، جوردي ألكيفار (إنديبندينتي ديل فالي)، دينيل كاستيلو (ميدتيلاند)، ييمار ميدينا (جينك).

المهاجمون: إنر فالنسيا (باتشوكا)، كيفن رودريغيز (يونيون سانت جيلواز)، جوردي كايسيدو (هوراكان)، نيلسون أنغولو (سندرلاند)، أنتوني فالنسيا (أنتويرب)، جيريمي أريفالو (شتوتغارت).

طريق الإكوادور إلى كأس العالم

كانت القصة الرئيسية لحملة الإكوادور هي خط دفاعها الصلب. إن استقبال خمسة أهداف فقط في 18 مباراة يعد إنجازاً مذهلاً في منطقة تصفيات الكونميبول المعروفة بصعوبتها، حيث احتلت الإكوادور المركز الثاني خلف حاملة اللقب، الأرجنتين. في الواقع، قضت الإكوادور أقل من 100 دقيقة متأخرة في النتيجة خلال المباريات الـ18 المذكورة أعلاه.

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة كوت ديفوار والإكوادور اليوم

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التنزيل والتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم يتم فيه بث المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك ترغب في مشاهدة البث من الولايات المتحدة، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح للتأكد من تفعيل التغيير. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاصين بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

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Apple TV وRoku وأجهزة الألعاب : غالبًا ما لا تدعم هذه الأجهزة تطبيقات VPN مباشرة. الحل الأسهل هو استخدام Smart DNS (الموجود عادةً في إعدادات حساب VPN الخاص بك) أو عكس/بث البث من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول المتصل بـ VPN إلى التلفزيون.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير إيميرس فاي منتخب كوت ديفوار في حملة كأس العالم هذه. لم يتم تأكيد أي معلومات عن إصابات أو إيقافات في التشكيلة قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تخوض الإكوادور المباراة تحت قيادة سيباستيان بيكاسيتشي. وكما هو الحال مع منافستها، لم يتم تأكيد أي تفاصيل عن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة، ولا يتوفر حاليًا أي تشكيلة متوقعة. ستتبع التحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل كوت ديفوار إلى كأس العالم في حالة جيدة، بعد فوزها في ثلاث من آخر خمس مباريات. كانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-1 على فرنسا في 4 يونيو، وهو نتيجة تضمنت أهدافاً من دو وديالو. كما فازت على اسكتلندا 1-0 وسحقت كوريا الجنوبية 4-0 في مباريات ودية سابقة، وسجلت خمسة أهداف في هاتين المباراتين. وكانت هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية، حيث خسرت 3-2 في يناير.

فازت الإكوادور بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، وتعادلت في المباراتين الأخريين. فازت "لا تري" على غواتيمالا 3-0 في 7 يونيو في آخر مباراة تحضيرية لها، بعد فوزها 2-1 على السعودية في مايو. وتعادلت 1-1 مع كل من هولندا والمغرب في مارس. في المباريات الخمس، سجلت الإكوادور تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر في قاعدة البيانات الحالية أي بيانات عن المواجهات المباشرة بين كوت ديفوار والإكوادور. وستكون هذه المباراة أول لقاء بين البلدين في كأس العالم FIFA.

الترتيب

في المجموعة E، تحتل الإكوادور حالياً المركز الثاني في الترتيب، بينما تحتل كوت ديفوار المركز الرابع قبل مبارياتها الافتتاحية.