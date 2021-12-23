كوت ديفوار تتحدى الجزائر بقائمة "مدمرة" بأمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار، بقيادة الفرنسي باتريس بوميل، عن قائمة الأفيال التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق خلال شهر يناير القادم.

ويستعد المنتخب الإيفواري للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

قائمة المنتخب الإيفواري شهدت تواجد 28 لاعبًا، في ظل تواجد جميع الأفيال المحترفين في أوروبا، ليعلن المنتخب عن أنه واحد من المنتخبات القوية المرشحة للقب.

وتواجد في القائمة نيكولاس بيبي جناح آرسنال الإنجليزي، وفرانك كيسي لاعب وسط ميلان الإيطالي، وإريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، وسيباستيان هالر مهاجم أياكس الهولندي.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهوو، بدارا علي سنجاري، إيليزار إيرا تيب، عبد الكريم سيسيه.

الدفاع: سيرجي أورييه، حبيب مايجا، إريك بايلي، ويلي بولي، ويلفريد كانون، أويدلون كوسونو، سيمون ديلي، ماكسويل كورنيه، جيشيان كونان.

خط الوسط: سيري دي، إبراهيما سنجاري، دانييل أكبا أكبرو، فرانك كيسي، حامد تراوري، جيان سيري.

الهجوم: جيرمي بوجا، ماكس جرادل، ويلفريد زاها، إيرفارد كواسي، نيكولاس بيبي، سيباستيان هالر، كريستيان كوامي، يوان بولي، كريم كوناتيه.

قائمة الأفيال يتواجد بها لاعب واحد فقط محترف بالدوريات العربية، وهو المدافع ويلفريد كانون، الذي يلعب في صفوف نادي بيراميدز المصري.

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ويقع المنتخب الإيفواري في المجموعة الخامسة، رفقة الجزائر "حامل اللقب"، وسيراليون وغينيا الاستوائية.