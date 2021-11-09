كوتينيو يدافع عن نفسه: الصحفيون يختلقون أمورًا غريبة!

استغل فيليبي كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل في ساو باولو للدفاع عن نفسه بعد الموقف المثير للجدل يوم السبت الماضي، في مباراة "البلوجرانا" أمام سيلتا فيجو في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

كوتينيو شعر بالمفاجأة من الضجة التي سببها سلوكه عندما استدعاه سيرجي بارجوان مدرب برشلونة المؤقت للإحماء بعد إصابة أنسو فاتي.

موقف كوتينيو المتراخي والهادئ أثار غضب سيرجي، الذي قرر عدم دخوله إلى المباراة، وأبقاه على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

ماذا قال كوتينيو للدفاع عن نفسه؟

كوتينيو، المتواجد في البرازيل لخوض مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ضد كولومبيا والأرجنتين على الترتيب، ظهر في مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده، وتحدث عن تلك الواقعة.

وقال البرازيلي بسخط: "لقد فوجئت جدًا عندما رأيت الأخبار تُنشر، لأنني طوال مسيرتي المهنية لم أفتقر أبدًا إلى الاحتراف".

وأضاف: "يمكنهم السؤال في أي مكان ذهب إليه، كنت دائمًا أحترم الجميع".

وأنهى كوتينيو دفاعه عن نفسه بتوجيه الاتهام إلى الصحفيين بقوله: "إنهم يختلقون الكثير من الأشياء الغريبة".

ماذا قال كوتينيو عن فترة إصابته؟

كوتينيو أكد أنه تعافى بنسبة 100% من الإصابة التي تعرض لها في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، وهو الأمر الذي أبعده عن الملاعب لتسعة أشهر، وأجبره على الخضوع للجراحة ثلاث مرات.

وقال البرازيلي: "بالطبع ليس من السهل أن أظل عاطلًا عن العمل لعدة أشهر".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، بدنيًا أنا بصحة جيدة، ولا أشعر بأي ألم أو انزعاج".

واختتم كوتينيو تصريحاته قائلًا: "الآن ما أحتاجه هو الوقت لأصل إلى أفضل مستوى لي من الناحية الفنية".







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