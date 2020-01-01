كوتينيو يؤجل مفاوضات التجديد لبرشلونة لحين تحديد الرئيس القادم

البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة يؤجل مفاوضات تجديد عقده في برشلونة وتخفيض راتبه لحين تحديد الرئيس الجديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق برشلونة قد رفض الحديث عن تمديد تعاقده في الفريق بالوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب قام بهذا التصرف بناءً على نصيحة محاميه.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قرر تأجيل تلك المفاوضات لحين انتهاء الانتخابات في ناديه وتحديد الرئيس القادم في شهر يناير.

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وأجل كوتينيو كذلك فكرة التفاوض على تخفيض راتبه في صفوف برشلونة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة للنادي بسبب فيروس كورونا.

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وكانت إدارة برشلونة المستقيلة قد نجحت في تجديد عقود جيرارد بيكيه ومارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج وكليمون لونجليه قبل أن تعلن استقالتها.

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وعانى كوتينيو من إصابة عضلية منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي وغاب عن عدة لقاءات مع برشلونة، ومن المنتظر عودته في مواجهة أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن كوتينيو كان قد شارك مع برشلونة في ست لقاءات هذا الموسم وسجل هدفين وصنع مثلهما ويستمر تعاقده مع الفريق حتى صيف 2023.