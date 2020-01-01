كوتينيو يؤجل حسم مصيره لما بعد دوري أبطال أوروبا ويرفض الحديث لبرشلونة

تقارير صحفية تؤكد أن النجم البرازيلي يريد التركيز في دوري أبطال أوروبا وبعد ذلك سيفكر في مستقبله.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ لا يفكر في مستقبله بالوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب لا يفكر في الوقت الحالي سوى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد طلب من إدارة برشلونة عدم الحديث معه في المرحلة الحالية أو إبلاغه بأي عروض أو تطورات في مستقبله.

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ويواجه اللاعب نظيره تشيلسي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، على ملعب الفريق البافاري في ألمانيا.

وكانت مواجهة الذهاب قد حسمت لصالح بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة، وهو ما يعزز فرص الفريق الألماني بشكل واضح في لقاء الليلة.

في الوقت نفسه أشارت تقارير أخرى إلى أن كوتينيو تحدث مع آرسنال يوم الجمعة بشأن مستقبله، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لضمه لصفوفه.

جدير بالذكر أن عقد كوتينيو في صفوف برشلونة لا ينتهي قبل نهاية موسم 2022-2023، كما تنتهي إعارته لبايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري لهم.