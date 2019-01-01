فليك يفسر سبب استبعاد كوتينيو أمام دوسلدورف

أزمة تواجه كوتينيو في بايرن ميونخ

كشف هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن السبب وراء استبعاد تياجو ألكانتارا وفيليبي كوتينيو من قائمة الفريق لمواجهة دوسلدورف في الجولة 12 من الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يمتلك 21 نقطة في المركز الثالث بينما المتصدر هو بوروسيا مونشنجلادباخ ولديه 25 نقطة.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية : "قررت تغيير طريقة اللعب والدفاع بصورة متقدمة. أحتاج إلى لاعبين يستطيعون التعامل بصورة جيدة مع المنافس وهو يمتلك الكرة".

وانتقد المدرب المؤقت كوتينيو بقوله: "أتمنى أن يُظهر ما يستطيع القيام به في الملعب. فيليبي وتياجو يمتلكان إمكانيات هائلة طالما الكرة بحوذتهما. إنهما لاعبان على أعلى مستوى".

وكان كارل هانز رومينيجه قد أشاد بالمستوى الذي ظهر به بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند وأوليمبياكوس تحت قيادة فليك موضحًا أنّ الأخير مستمر حتى فترة أعياد الميلاد وقد تمتد فترة بقائه لنهاية الموسم.

بايرن ميونخ قرر إقالة نيكو كوفاتش بعد الخسارة بخماسية لهدف أمام فرانكفورت في الدوري الألماني وفقدان الصدارة.

وارتبط بيب جوارديولا وماوريسيو بوتشيتينو بتدريب بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة ولكن مدرب مانشستر سيتي نفى الأمر.

جدير بالذكر أنّ النادي البافاري ضمن التواجد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد تصدر مجموعته والفوز في جميع المباريات.