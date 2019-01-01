كوتينيو توقع الفشل في برشلونة حينما كان لاعبًا لليفربول

هل ظلم كوتينيو نفسه بالموافقة على الانضمام لصفوف برشلونة؟

توقع فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، أن يفشل حال انضمامه إلى النادي الكتالوني وذلك حينما كان كان لاعبًا في صفوف ليفربول.

كوتينيو انضم إلى برشلونة منذ عام مقابل 120 مليون يورو بجانب المتغيرات إلا أنّه أصبح الأكثر تعرضًا للانتقادات في صفوف البلوجرانا.

وأعادت صحيفة "ليفربول إيكو" نشر تصريحات كوتينيو السابقة حول مستقبله في ليفربول وإمكانية رحيله عند النادي.

وقال البرازيلي في مايو 2017: "لو استمريت في ليفربول ونجحت معهم سوف أصبح نجم الفريق وقد يصعنون لي تمثالًا في أنفيلد".

بايرن ميونخ يستأنف ضد قرار الاتحاد اﻷوروبي بعد إيقاف توماس مولر مباراتين وذلك بسبب تدخله العنيف على لاعب أياكس وحصوله على البطاقة الحمراء .



⭕️ الفريق البافاري سُيحرم من مجهودات اللاعب أمام ليفربول. 👀 pic.twitter.com/V6KvW95i3t — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

وتابع: "ولكن اللعب في فرق مثل برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ سيجعلك مجرد لاعب آخر. في ليفربول أستطيع أن أكون أكثر من ذلك".

وكان كوتينيو ظهر بمستوى سيء أمام ليفانتي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بخسارة برشلونة 2-1.

إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، دافع عن اللاعب وأكد أن لديه إمكانيات كبيرة، إلا أنّه طالب صاحب الـ 26 عامًا بالقتال لحجز مقعد أساسي.