كوتينيو يقترب من باريس سان جيرمان

البرازيلي ورحيل وشيك عن برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إسبانية أن فيليبي كوتينيو، اللاعب البرازيلي، يملك اتفاقاً مع باريس سان جيرمان للانتقال إلى صفوفه من برشلونة.

كوتينيو ذكر في تصريحات مؤخراً أنه لا يعرف ما مصيره الموسم المقبل ما بين البقاء في صفوف برشلونة أو الانتقال لنادي آخر.

وأوضحت "سبورت" أن كوتينيو يملك اتفاقاً مع ليوناردو، المدير الرياضي لبي إس جي، بعد المحادثات بين الأخير ووكيل اللاعب في الأيام الأخيرة.

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( @FCBarcelona :📸) pic.twitter.com/rM9LWvWQG2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

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وذكر التقرير أن راتب اللاعب تم تحديده، وسيكون قرابة نصف ما يتقاضاه نيمار مع بي إس جي، أي قرابة 12 مليون يورو موسمياً.

وأكدت الصحيفة أن كوتينيو قرر مغادرة برشلونة بعد فقط 18 شهراً والرحيل لباريس بسبب إعجابه بمشروع النادي الفرنسي.

وكان برشلونة قد ضم كوتينيو من صفوف ليفربول في يناير 2018 مقابل قرابة 120 مليون يورو.