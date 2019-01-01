كوتينيو: البوندسليجا تشبه البريميرليج

بداية موفقة لكوتينيو مع بايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شبه فيليبي كوتينيو، النجم البرازيلي لبايرن ميونخ، المنافسة في الدوري الألماني بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أسابيعه الأولى بالبوندسليجا.

كوتينيو انتقل هذا الصيف معاراً إلى صفوف بايرن قادماً من برشلونة، ونجح في التأقلم سريعاً مع الفريق البافاري والكرة الألمانية.

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وقال البرازيلي للموقع الرسمي للبوندسليجا: "الدوري الألماني قوي وسريع وهناك تنافسية كبيرة على كل كرة حتى نهاية المباراة، تشعر أنها حرب".

وأضاف: "هناك توازن كبير بالمباريات وهو ما يذكرني بالكرة الإنجليزية، في إسبانيا مثلاً كان خصوم برشلونة يفضلون الدفاع".

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وختم: "برأيي الصراع على اللقب سيكون مثيراً وصعباً، أشكر الجميع على الترحاب الكبير الذي حصلت عليه وجعلني أشعر أنني في عائلة".

ويلعب بايرن ميونخ مساء السبت أمام بادربورن ضمن منافسات البوندسليجا.