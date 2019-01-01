كوتينيو: الأداء يتطور مع فليك وهذا مصدر قوتي مع بايرن ميونخ

الدولي البرازيلي يُشيد ببصمة فليك السريعة

أثنى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو على بصمة مدربه المؤقت في بايرن ميونخ هانز فليك، وذلك لاعتقاده بأنه يقود الفريق للعودة إلى الطريق الصحيح، بعد طرد المدرب السابق نيكو كوفاتش.

في الوقت ذاته، أعرب عن سعادته البالغة بعودة زميله المخضرم توماس مولر للتشكيلة الأساسية، مشيرًا إلى أن وجود بطل العالم السابق في الثلث الأخير من الملعب، يساعده دائمًا على الظهور بمستوى أفضل، عكس الوضع مع كوفاتش، الذي لم يكن يعول كثيرًا على النجم الألماني.

وقال لاعب ليفربول السابق لشبكة "TZ": "قلت دومًا إنني أستطيع اللعب بجانب مولر. إنه لاعب رائع وشخص لا غنى عنه في تشكيلة بايرن ميونخ، ويملك كل شيء من الموهبة إلى الخبرة، وهذا يجعله دائمًا جزءًا أساسيًا من الفريق".

وأضاف "لقد استعدت نقاط قوتي في وجوده، وهذا بطبيعة الحال يصب في مصلحة بايرن ميونخ".

وعن رأيه في المدرب الجديد الذي تولى المهمة عقب إقالة كوفاتش، ومن مباراة لأخرى يثبت أن الأمور في طريقها للعودة إلى الطريق الصحيح، خاصة بعد اكتساح بوروسيا دورتموند بالأربعة، فقال "أحاول أن أثبت له أنني أستحق ثقته الكبيرة".

وتابع "في الوقت الراهن، يبدو لي أن الأداء تطور بعد نجاحنا في تنفيذ ما يريده المدرب، يطلب منا دائمًا الضغط على المنافسين لغلق كل المساحات أمامهم بطريقة منظمة، وهذا يسبب لهم الكثير من المتاعب، وبالنسبة لي. لم أتوقع نجاحه بهذه السرعة".

كما أثنى على هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، وقال عنه "الصورة التي يبدو عليها الآن لا تصدق. وكان حاسمًا في انتصارنا على فورتونا دوسلدورف، فهو يضغط على الدفاع ويكون أول لاعب يخترق منطقة جزاء المنافس، ولهذا تتاح له الكثير من الفرص".