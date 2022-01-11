كوتينيو: أردت أن أكون لاعبًا لأستون فيلا وتعلمت الكثير من جيرارد

أبدى فيليبي كوتينو، لاعب أستون فيلا، سعادته بالانتقال إلى فريقه الجديد قادمًا من برشلونة، مشيرًا إلى أن اجتماعه مع ستيفن جيرارد مدرب الفريق، هو من حسم قرار انتقاله إلى الفريق الإنجليزي.

وأعلن أستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء عن تقديم لاعبه البرازيلي الجديد، والذي انضم قادمًا من برشلونة، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي مع خيار الشراء مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.

وقال صاحب الـ 29 عامًا، في تصريحات للقناة الرسمية لناديه الجديد: "إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد داخل أستون فيلا، هو ناد رائع، لقد تحدثت كثيرًا مع المدرب ستيفن جيرارد، وأخبرني عن خطة وطموحات النادي ويسعدني أن أكون جزء منها".

وواصل: "أعرف جيرارد منذ فترة طويلة، لقد عملت معه وتعلمت منه الكثير، أنا معجب به كثيرًا وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق، وأتمنى أن نقوم معًا بعمل جيد، فالإدارة تريد تحقيق أشياء رائعة وكبيرة".

وأكمل: "بعدما تحدثت مع جيرارد عقب أول اجتماع، كان من الواضح بالنسبة لي أنني أريد أن أكون متواجدًا ضمن صفوف أستون فيلا وهذا يسعدني".

وتابع: "أنا أتطلع إلى لقاء جماهير الفريق في أرضية الملعب، أسعى إلى أن أكون دائمًا في أفضل حالاتي، أتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد".

وعن مركزه الذي سيلعب فيه مع أستون فيلا، قال اللاعب البرازيلي: "أنا هنا لمساعدة الفريق فقط، ولكني أعتقد أنني أجيد اللعب في مركز رقم 10، هذا المركز الذي أشعر فيه بالحرية، ولكن المدرب هو من يقرر مركزي في الملعب".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لديّ أهداف شخصية ولكني أفضل الاحتفاظ بها لنفسي، ولكن بكل تأكيد سأعمل بكل جهد مع الفريق، وأبذل كل ما في وسعي لإسعاد الجماهير في الملعب".

جدير بالذكر أن كوتينيو، قد يظهر لأول مرة مع أستون فيلا، في مباراة مانشستر يونايتد يوم السبت 15 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.