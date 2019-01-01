كوتينيو: إيفرتون قادر على اللعب في أوروبا وأرتور يمنحنا التوازن

تعرف على تصريحات كوتينيو في المؤتمر الصحفي

أكد فيليبي كوتينيو، لاعب منتخب البرازيل، أنّ إيفرتون سواريس قادر على اللعب في أفضل الفرق الأوروبية مطالبًا جمهور السيليساو بالدعم.

البرازيل تأهلت متصدرة للمجموعة الأولى بعد الحصول على 7 نقاط.

وقال كوتينيو في المؤتمر الصحفي: "إيفرتون لاعب جاهز للتواجد في أوروبا ويمتلك الكثير من الإمكانيات على الصعيدين الفردي والجماعي".

وتابع: "أرتور ظهر بصورة مميزة مع الفريق في المباراة الماضية وبوجوده مع إيفرتون فإن المنتخب يمتلك العديد من الخيارات التي تجعله قادرًا على تقديم الأفضل".

صاحب الـ 27 عامًا أثنى على تطور السيليساو خلال بطولة كوبا أمريكا مؤكدًا أنّ الفريق يتحسن كثيرًا بفضل المدرب والطاقم الفني وأصبح يتحكم في الكرة بصورة أفضل".

هذه التشكيلة للتاريخ 👌



💫منتخب الاوروغواي 🇺🇾 يصبح أول منتخب يصل إلى المباراة رقم 200 في تاريخ كوبا أمريكا.🔝#CopaAmerica pic.twitter.com/modTS61uMv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 24, 2019

وأردف: "كوبا أمريكا بطولة صعبة وحتى في مباريات دور المجموعات لم يكون الأمر سهلًا وبالأخص أمام فنزويلا في الجولة الثانية ولكنني واثق من أنّ المنتخب تطور كثيرًا وسيتطور في الفترة المقبلة".

واختتم: "من المهم جدًا دعم الجماهير لنا في كل مدينة ومطار وفندق نتواجد فيه لأننا مع المنتخب نحاول تقديم الأفضل لأجلهم".

جدير بالذكر أنّ البرازيل سوف تخوض مواجهة ربع النهائي ضد باراجواي أو اليابان أو إكوادور.

وقد تُقام مباراة كلاسيكو ضد الأرجنتين في نص النهائي حال تأهل البلدين من دور الثمانية.