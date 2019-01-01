كوتينيو: أنفيلد ملعب عظيم وجمهور ليفربول يعشق كرة القدم

تعرف على تصريحات كوتينيو قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

أكد فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، أنّ الأجواء في ملعب أنفيلد لن تكون سهلة مشيرًا إلى أنّه لم يتم حسم التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد.

برشلونة انتصر بثلاثية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف النهائي على ملعب "كامب نو".

وقال كوتينيو في تصريحات صحفية: "من الصعب وصف ملعب "أنفيلد" في كلمة واحدة، لا يوجد أحد قادر على فهم إحساس اللعب عليه سوى من تواجد هناك".

وتابع: "حينما كنت أدخل الملعب كنت أشعر بالجمهور والحماس الكبير والأهازيج التي يرددونها. الأجواء هناك دائمًا رائعة وصعبة على أي منافس".

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في الواقع، هو أكثر لاعب مرر تمريرات حاسمة في الدوريات الخمس الكبرى بالتساوي مع سانشو - 14 أسيست! 👏 pic.twitter.com/4foohGD4zX — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 4, 2019

واختتم: "جمهور ليفربول يعشق كرة القدم. حينما كنت أسير في الشارع من الطبيعي أن ألتقي المعجبين الذي يرغبون فقط في تحيتي والحديث عن المباريات".

وكان كوتينيو قد تعرض لصافرات الاستهجان من جمهور برشلونة في مباراة الذهاب.

وطلب هداف البلوجرانا التاريخي، ليونيل ميسي، من الجماهير عدم إطلاق الصافرات على كوتينيو ومساندة اللاعب.