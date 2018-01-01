كوتينيو أم ديمبيلي | من الأفضل لمشاركة ميسي وسواريز في الهجوم؟

أعطى مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي ضمانات، لظهور الثنائي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو معًا، في تشكيلة البرسا الأساسية في قادم المواعيد، وذلك بعد الاعتماد عليهما للمرة الأولى ضمن القوام الرئيسي في مواجهة توتنهام الختامية لدوري الأبطال.

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بعد التصريحات التي أدلى بها فالفيردي قبل مواجهة ليفانتي، عن احتمال البدء بديمبلي وكوتينيو منذ البداية، تفاجأ عشاق البرسا بجلوس البرازيلي على مقاعد البدلاء، في حين سجل الشاب الفرنسي ظهوره العاشر كأساسي على مستوى الليجا منذ بداية الموسم، لكن في الحقيقة، كل المؤشرات تؤكد أن فالفيردي سيعود للاعتماد عليهما معًا عاجلاً أو آجلاً، على الأقل لإراحة ميسي في المباريات المتوسطة المستوى، لتبقى لياقته البدنية في القمة لنهاية الموسم، وعمومًا، سيتم الدفع بهما باستمرار ضمن عملية المداورة، وأيضًا لصعوبة تَقبل الجماهير فكرة جلوس ما يزيد عن 200 مليون يورو على مقاعد البدلاء.

نيمار: أنا جاهز بنسبة 100% وسألعب أينما يطلب المدربhttps://t.co/9hS3hE4Zca pic.twitter.com/HuDkTuHbmR — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

من الأفضل في الشراكة بجانب ليو والسفاح؟

معروف لدى الجميع أن هناك فوارق بين اللاعبين بُحكم الطبيعة البشرية، وبالنسبة لفيليب كوتينيو، فأسلوبه وطبيعة لعبه، تَميل أكثر لمَعلمين وسط الملعب وصناع اللعب، نعم يقوم بعمل غارات من اليسار، لكنها موسمية، لا يَقدر على القيام بدور لاعب الجناح أو المهاجم المتأخر، لأسباب كثيرة، أهمها على الإطلاق، بنيته الجسدية وقصر قامته وتراجع لياقته في الشوط الثاني مقارنة مع الصورة البراقة التي يكون عليها في بداية المباريات، وهذا لا يعني أنه لا يستطيع القيام بدور الضلع الثالث في مثلث سواريز وليو في الطرف الأيسر مثلما كان يفعل نيمار، لكن ليس باستمرار أو بتثبيته في هذا المركز، بل عند الضرورة، حين يكون هناك نقص في مكان المهاجم أو الجناح الأيسر في أسلوب فالفيردي 4-3-3.

عائق آخر أمام كوتينيو

ربما قبل قدوم آرثور ميلو إلى "كامب نو"، كان بإمكان فالفيردي التفكير في كوتينيو كمنافس لديمبلي في مركز المهاجم الثالث رفقة ميسي وسواريز، لكن الآن، تبدلت الأوضاع وتغيرت 180 درجة، لأن ميلو أعاد استنساخ الرسام أندريس إنيستا بلمساته الرائعة في وسط الملعب، وانتشاره الجيد وتفاهمه مع سيرخيو بوسكيتس، أضف إلى ذلك أنه يملك القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل كوتينيو، وهذا يجعل فالفيردي يُفاضل بين واحد من الاثنين في التشكيلة الأساسية، لتشابه أدوارهم، بأفضلية طفيفة لكوتينيو في الهجوم وأفضلية كبيرة للآخر في النواحي الدفاعية، وفيما يتعلق بأدوار لاعب الدائرة.

ديمبلي

بصرف النظر عن سلوك ديمبلي خارج الملعب، بتأخيره عن حضور التدريبات الصباحية وإلى ما شابه ذلك، فهو على أرض الملعب، لا بديل ولا غنى عنه ليكون الضلع الثالث في هجوم برشلونة، دعك من فارق البنية والطول والسرعة بينه وبين كوتينيو في الثلث الأخير من الملعب، فهو يلعب في مركزه الذي اعتاد عليه منذ نعومة أظافره في رين ثم مع أسود الفيستيفاليا وكل قطاعات فرنسا، ويملك ميزة قلما تجدها في لاعبي كرة القدم، باستخدام كلتا القدمين بنسبة 50% لـ 50% بنفس التحكم والجودة وكذلك التسديد، وبطبيعة الحال، إذا واصل برشلونة عملية مراقبته خارج النادي، ونجح المسؤولون في إعادة تقويمه ذهنيًا، فلا شك أبدًا أنه سيكون الأوفر حظًا في قرار فالفيردي القادم، وهو حسم اللاعب الثالث بجانب ميسي وسواريز.

لغة الأرقام

دائمًا فعالية اللاعب وتأثيره أمام المرمى، تجعله يفرض نفسه على أي مدرب، وبالنسبة لعثمان ديمبلي، فبدأ يعود إلى الطريق الصحيح، بصحوة متأخرة، أسفرت عن مساهمته في تسع أهداف في آخر 9 مباريات في كل البطولات، والآن في سجله الشخصي 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة من مشاركته في 21 مباراة في البطولات الثلاث، بواقع 1385 دقيقة، منهم 889 على مستوى الدوري، أما كوتينيو، فبرغم من أنه صانع الألعاب، فصنع أهداف أقل من ديمبلي، قدم لزملاءه 4 تمريرات حاسمة وسجل 5، وذلك في نفس عدد المباريات التي شارك فيها الشاب الفرنسي، لكن بدقائق أكثر 1441... فمن يا تُرى الأفضل ليكون المهاجم الثالث في الفترة القادمة؟