كوتينيو أزمة برشلونة .. غيابه يعني انتصار وبيدري وبوتش أفضل منه!

لماذا يجب التخلص من كوتينيو؟

الموقف برمته يشبه تأثير الفراشة، خطأ قد يبدو صغيرًا لكن تأثيره كبيرًا، ومنظومة كاملة تنهار بسبب ترس صغير لا يعمل كما ينبغي.

فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، ليس أحد أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية للفريق بسبب قيمة الصفقة وراتبه المرتفع فقط، لكنّه أيضًا أحد عيوب الرسم الفني للنادي الكتالوني على أرضية الميدان.

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برشلونة بالأمس، الثلاثاء، لعب دون كوتينيو وانتصر بثلاثية نظيفة وقدّم أكثر مباراة متوازنة له منذ فترة طويلة، ورغم أنّ التقارير الصحفية تشير إلى أنّه لن يلعب دقائق كثيرة حتى لا يصل إلى 100 مباراة ويضطر الفريق لدفع 20 مليون يورو إضافية إلى ليفربول، لكن هناك أسباب رياضية لذلك.

لماذا لا يصلح كوتينيو للعب في تشكيل برشلونة الحالي؟ وما أهمية التخلي عنه رياضيًا قبل اقتصاديًا؟

من هو كوتينيو؟

فيليبي كوتينيو، لاعب برازيلي لم يحقق نجاحًا كبيرًا في إنتر فرحل إلى ليفربول، وبعد فترة بدأ نجمه بالسطوع وتألق بشكل واضح مما طمّع برشلونة في التعاقد معه، لينضم في يناير 2018 كأغلى صفقة في تاريخ النادي دون أن يحقق ما يجعله يستحق 160 مليون يورو.

كوتينيو قضى الموسم الماضي معارًا في بايرن ميونخ، البعض يرى أنّه كان جيدًا لكن الحقيقة أنّ هانز فليك كان يعتمد عليه في الشوط الثاني في المباريات التي يحاول فيها تهدئة رتم اللعب.

صاحب الـ28 عامًا يفضل اللعب في رسم 4-2-3-1 على أن يكون صانع الألعاب الحر غير المقيد بمهام دفاعية أو أي مجهود بدني، لاعب رقم 10 كلاسيكي على غرار السنوات الماضية.

حينما يتواجد على الرواق الأيسر في مركز الجناح لا يقدم الإضافة الكافية، وحينما يلعب ثالث وسط يواجه الفريق أزمة في التحول من الهجوم للدفاع، وبالتالي يجب تقليل مجهود بأكثر الطرق الممكنة.

هذه المدرسة وتلك الفكرة لا تناسب التشكيل الحالي لبرشلونة، فبوجود ليونيل ميسي لا يمكن تحمل لاعب لا يضغط بشكل جيد ولا يدافع بشكل جيد وطاقته البدنية ينفد سريعًا.

من تشافي إلى كوتينيو

وبعيدًا عن القصة المتعلقة بمجهوده، فإنّ كوتينيو لا يمتلك ما يطلبه برشلونة في لاعب الوسط أو حتى صانع الألعاب.

كوتينيو لا يستخدم سوى قدمه، يراوغ بها ويحاول صناعة الفرص، لكنّه يأخذ وقتًا طويلًا قبل اتخاذ القرار والأهم أنّه لا يستخدم عينه ورأسه كما فعل تشافي هيرنانديز.

أسطورة برشلونة كان دائم النظر حوله قبل تلقى الكرة، كان يعرف جيدًا حركة كل لاعب داخل الميدان ليعرف متى يستلم وأين، ومتى يسلم وأين، أما بالنسبة لكوتينيو فهو ليس كذلك على الإطلاق.

ومع وجود تكتلات دفاعية كثيرة تواجه برشلونة، فإنّ الفريق لا يمكنه تحمل لاعبًا لا ينظر حوله باستمرار ولا يتخذ قراره قبل استلام الكرة وحلوله الفردية ضعيفة مما جعل مدرب قادش يعترف بأن مواجهة عثمان ديمبيلي أصعب.

البدلاء أفضل

وبعد تحول الرسم إلى 3-5-2 ونجاح الفريق في مباراة ريال بلد الوليد، أثبت الفريق أنّ وجود كوتينيو مضرًا لبرشلونة ويحد من قدرات ميسي وليس العكس.

الأهم أنّه أثبت أن أسماء مثل بيدري ودي يونج أولى منه في التشكيل الأساسي، ولولا غضب رونالد كومان على ريكي بوتش لكن الأخير يستحق فرصة أكثر من كوتينيو.

برشلونة يستطيع فتح الملعب بجوردي ألبا وسيرجينيو ديست مع ثنائي ارتكاز هما بيانيتش ودي يونج وفي الأمام بيدري صانع اللعب.

بيدري أفضل من فيليبي لأنه أكثر ذكاءً وأفضل في التحرك بأنصاف المساحات والأهم أنّه يعرف متى وأين يستلم ويتسلم الكرة.

كوتينيو هو رمز فشل إدارة برشلونة المستقيلة في سوق الانتقالات، فأغلى صفقة في تاريخ النادي لا يقدم أفضل ما لديه وحتى لو فعل ذلك فهو لا يناسب شكل وأسلوب وقائمة الفريق!