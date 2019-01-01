كوتروني: في إيطاليا يفضلون اللاعبين الأجانب على الطليان

كوتروني يوضح أسباب انتقاله من ميلان إلى وولفرهامبتون

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال باتريك كوتروني نجم نادي وولفرهامبتون المنضم حديثًا إلى البريميرليج قادمًا من ميلان إن الأندية الإيطالية باتت تفضل اللاعبين الأجانب على نظرائهم الطليان.

وانتقل كوتروني من ميلان إلى وولفرهامبتون بشكل مفاجئ مقابل حوالي 15 مليون يورو، بعد أن كان من المتوقع أن يكون المهاجم الإيطالي الشاب جزءًا من مشروع الروسونيري.

وحول أسباب رحيله عن ميلان قال كوتروني إن الأمر لا يقتصر على الروسونيري وحده، بل أن أندية إيطاليا باتت تفضل اللاعبين الأجانب على الطليان في الفترة الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وأضاف: "بالنسبة لي كلاعب شاب لم أكن لأجد الفرصة في إيطاليا للمشاركة بشكل أساسي، على عكس أي لاعب شاب آخر غير إيطالي"

وتابع: "سأظل ممتنًا لميلان على كل شيء أعطوني إياه منذ بداية مسيرتي وحتى الآن، فخور بكوني جزءًا من هذا النادي الكبير"

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يذكر أن كوتروني سيعود إلى إيطاليا هذا الأسبوع من أجل المشاركة مع فريقه في منافسات الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي أمام تورينو.