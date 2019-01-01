"كوبا" على وشك العودة من فولفسبورج إلى بولندا
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لم يعد فولفسبورج الألماني في حاجة لخدمات لاعبه البولندي جاكوب بلاتشكوفسكي "كوبا"، ولذلك يقترب الأخير من العودة إلى بولندا من جديد.
وأكدت التقارير أن اللاعب قد بات على بعد خطوة من الانتقال الفوري إلى ناديه السابق فيسلا كراكوف، وذلك بعد عدم سفره مع الفريق لمعسكر الإعداد في فارو.
وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، قد تغيب لمدة عام عن اللعب عقب إصابة في الظهر.
وينتهي عقد كوبا مع فولفسبورج في يونيو 2019 بأي حال، ولكنه على وشك المغادرة الفورية.
يذكر أن بلاتشكوفسكي كان قد انتفل إلى بوروسيا دورتموند عام 2007 قادماً من فيسلا بعد عامين قضاهما بهذا النادي.