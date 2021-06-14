الأرجنتين وتشيلي: مباشر لحظة بلحظة
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الأرجنتين 0 ×0 تشيلي
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تشكيل تشيلي
قرر المدرب مارتن لاسارتي البدء بالتشكيل الآتي الذي يغيب عنه أليكسيس سانشيز المصاب:
التشكيل | 4-5-1
برافو
مينا، ماريبان، ميديل، إيسلا
مينيسيس، فيدال، بولجار، أرانجايز
بلاسيوس، فاراجاس
تشكيل الأرجنتين
قرر المدرب ليونيل سكالوني البدء بتلك الخطة:
التشكيل | 4-3-3
مارتينيز
تاليافيكو، أوتامندي، مارتينيز كوارتا، مونتيل
دي بول، باريديس، لوسيلسو
ميسي، لاوتارو، نيكولاس جونزاليس
ووصلت الأرجنتين إلى نصف نهائي النسخة الماضية وحققت المركز الثالث بعد الفوز على تشيلي في المباراة التي شهدت طرد ليونيل ميسي.
يمتلك منتخب الأرجنتين سجلًا قويًا أمام تشيلي فلم يخسر أمامه سوف مرتين فقط في كوبا أمريكا، إلا أنّ في المرتين فقد البطولة في نهائي 2015 و2016.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول للمباراة الافتتاحية في المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2021 بين الأرجنتين وتشيلي والتي نُقلت إلى البرازيل في الأيام الماضية.